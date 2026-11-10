W Użhorodzie zatrzymano byłą szefową okupacyjnej spółki „Donbasgaz”

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zatrzymała w Użhorodzie byłą urzędniczkę okupacyjnego przedsiębiorstwa „Donbasgaz”, która współpracowała z rosyjskimi najeźdźcami na tymczasowo okupowanym terytorium obwodu donieckiego. Kobieta przyjechała na Ukrainę przez kraje trzecie, aby załatwić sprawy osobiste. Została wykryta w wynajmowanym mieszkaniu na Zakarpaciu.

Zgodnie z danymi śledztwa podejrzana jest mieszkanką rejonu wołnowaskiego, która przed rozpoczęciem rosyjskiej okupacji pracowała w sektorze transportu i dystrybucji nośników energii.

Po zajęciu miejscowości Donskie przeszła na stronę wroga, a następnie dołączyła do kierownictwa okupacyjnego koncernu „Donbasgaz”.

W latach 2022–2023 kobieta kierowała tzw. działem zarządzania zaopatrzeniem w gaz i gazyfikacją. Na tym stanowisku zajmowała się działalnością zarządczą oraz finansowo-gospodarczą przedsiębiorstwa.

Śledztwo wykazało, że przy udziale tej osoby Rosja „prze rejestrowała” na okupacyjny „Donbasgaz” kompleks obiektów, sprzęt i inne wartości materialne zajętej części ukraińskiego systemu przesyłu gazu.

Ponadto kobieta organizowała podłączanie lokalnych odbiorców do sieci gazowej rosyjskiego operatora według tzw. taryf „DNR”. Według informacji Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) działalność ta miała zapewnić napływ środków do budżetu państwa-agresora.

Funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa Ukrainy udokumentowali niezgodną z prawem działalność podejrzanej, ustalili, że wjechała ona na terytorium kontrolowane przez Ukrainę przez zachodnią granicę, i zatrzymali ją w wynajmowanym mieszkaniu w Użhorodzie.

Podczas przeszukania funkcjonariusze zabezpieczyli dwa telefony komórkowe oraz pamięć flash zawierającą dowody współpracy z okupantami.

Śledczy SBU poinformowali kobietę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na podstawie części 1 art. 111-2 Kodeksu karnego Ukrainy – pomoc państwu-agresorowi.

Kara przewidziana w tym artykule to pozbawienie wolności na okres do 12 lat wraz z konfiskatą mienia.

Informację tę podała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU).

Wcześniej byłemu docentowi Uniwersytetu Narodowego w Doniecku, który objął stanowisko w administracji okupacyjnej, postawiono zaocznie zarzut działalności kolaboracyjnej. Według danych śledztwa jest on zamieszany w przejmowanie gruntów rolnych na zajętych terytoriach, które następnie przekazywane są rosyjskim wojskowym jako wynagrodzenie.

W obwodzie czerkaskim ujawniono lokalnego mieszkańca podejrzanego o zdradę stanu. Według danych śledztwa mężczyzna gromadził i przekazywał rosyjskiej FSB informacje o miejscach stacjonowania oddziałów Sił Zbrojnych Ukrainy.



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