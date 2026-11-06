在乌克兰，2026年10月成为有气象观测史以来最暖的10月

2026年10月成为全球气象观测史上最暖的10月。全球平均气温比工业革命前水平高出1.75摄氏度。

10月打破了气温纪录

10月，全球近地表气温比1850-1900年的工业化前水平高出1.75摄氏度。这是有观测记录以来该月份的最高值。

此外，这也是全球气温异常值连续第三个月超过1.5摄氏度。

据“哥白尼”预测，2026年极有可能成为有观测史以来第二暖的一年。 该年追平或超过创纪录的2024年的概率约为20%。

此外，预计2023至2026年这四年间的全球平均气温也将比工业革命前水平高出1.5度以上。

海洋温度同样创下新高

10月，极地以外海域的平均海表温度为20.95度。这是有观测记录以来10月的最高值，超过了2023年的此前纪录。

太平洋热带地区的气温尤为高，该地区厄尔尼诺现象正在加剧。 在尼尼奥3.4区域，海表温度月异常值达到3.21度——这一历史最高值甚至超过了此前强尼尼奥现象的峰值。

据欧洲中期天气预报中心（ECMWF）气候战略主管萨曼莎·伯杰斯称，厄尔尼诺现象进一步加剧了气候变暖，而该地区的气候此前已因人类活动而显著变暖。

欧洲录得有史以来第二暖的10月

上个月，欧洲迎来了有观测史以来第二暖的10月。东欧和斯堪的纳维亚半岛的平均气温偏高幅度最大。

与此同时，中欧和东欧的河流径流量仍处于极低水平。这尤其体现在莱茵河、多瑙河和维斯瓦河上。

欧洲其他地区的状况则截然相反：强降雨和洪水席卷了英国、爱尔兰、西班牙、希腊和土耳其。

“哥白尼”气候变化服务局强调，创纪录的空气和海洋温度共同表明，全球变暖已进入一个长期阶段。

据“哥白尼”气候变化服务局（C3S）的通报显示。

值得一提的是，基辅今年的10月跻身145年来最暖的6个10月之列。

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