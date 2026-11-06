ДБР оголосило підозру офіцерці ЗСУ, яка знімалася в МастерШеф замість лікування

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Старшу лейтенантку Збройних сил України підозрюють у незаконному отриманні майже 250 тисяч гривень грошового забезпечення за період, коли вона фактично не перебувала на стаціонарному лікуванні. За версією слідства, замість лікування військовослужбовиця брала участь у зйомках кулінарного шоу «МастерШеф» та подорожувала Україною.

За матеріалами розслідування, із квітня до серпня 2025 року офіцерка офіційно перебувала на стаціонарному лікуванні в одному з військово-медичних закладів. Однак більшу частину цього часу вона фактично проводила за межами лікарні.

Слідчі встановили, що військовослужбовиця перебувала в Києві, Харкові та Одеській області, займалася особистими справами, а також брала участь у зйомках популярного телевізійного проєкту «МастерШеф».

Водночас командування військової частини вважало, що жінка проходить лікування, і продовжувало нараховувати їй грошове забезпечення.

За підрахунками слідства, внаслідок цього державі завдали збитків майже на 250 тисяч гривень.

Працівники ДБР повідомили старшій лейтенантці про підозру.

За інкриміноване правопорушення їй може загрожувати від п’яти до десяти років позбавлення волі.

Про це повідомляє ДБР.

Нагадаємо, в Україні судять офіцерку, яку підозрюють в ухиленні від служби під виглядом лікування. За даними слідства, протягом місяців вона нібито перебувала на лікарняному, а фактично брала участь у зйомках кулінарного шоу МастерШеф. У разі доведення вини жінці загрожує до 10 років ув’язнення.

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