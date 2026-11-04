В Киевской области за 396 млн грн восстанавливают поврежденный путепровод

Вблизи Макарова в Киевской области восстанавливают поврежденный в ходе боевых действий путепровод на автодороге Т-10-19 «Феневичи — Бородянка — Макаров — Бышев»; работы стоимостью 396 млн грн уже выполнены на 69 %.

Как отметил глава Агентства восстановления Иван Федоров, подрядчик смонтировал металлические конструкции пролетных строений, обустроил опоры и забетонировал монолитную плиту, а сейчас наносит гидроизоляцию и готовится к дорожным работам. Восстановление объекта, которое в 2026 году финансируется из госбюджета и за счет кредита Citi Bank UKEF, планируется завершить до конца года при благоприятных погодных условиях и надлежащем обеспечении ресурсами.

Источник: Агентство восстановления.

Ранее в Харьковской области возобновили движение по мосту через Северский Донец, который был взорван ещё в феврале 2022 года во время наступления российских войск.

А в Ивано-Франковске специалисты Локомотиворемонтного завода (ЛРЗ) восстановили пешеходный мост, который в прошлом году разрушило наводнение.

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