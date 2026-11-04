W obwodzie kijowskim za 396 mln hrywien odbudowuje się uszkodzony wiadukt drogowy

W pobliżu Makarowa w obwodzie kijowskim trwa odbudowa uszkodzonego podczas działań wojennych wiaduktu na drodze T-10-19 Fenewicz — Borodianka — Makarów — Byszów; prace o wartości 396 mln hrywien zostały już zrealizowane w 69%.

Jak zaznaczył szef Agencji Odbudowy Iwan Fedorow, wykonawca zamontował metalowe konstrukcje przęseł, zainstalował podpory i wylał monolityczną płytę, a obecnie nakłada hydroizolację i przygotowuje się do prac drogowych. Odbudowę obiektu, finansowaną w 2026 roku z budżetu państwa oraz z kredytu Citi Bank UKEF, planuje się zakończyć do końca roku, pod warunkiem sprzyjających warunków pogodowych i odpowiedniego zaopatrzenia w zasoby.

Źródło: Agencja Odbudowy.

Wcześniej w obwodzie charkowskim przywrócono ruch na moście nad Doncem Północnym, który został wysadzony jeszcze w lutym 2022 roku podczas ofensywy wojsk rosyjskich.

Z kolei w Iwano-Frankiwsku specjaliści z Zakładu Naprawy Lokomotyw (LRZ) odbudowali most dla pieszych, który w zeszłym roku zniszczyła powódź.

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