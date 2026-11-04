W Równem odbędzie się proces 18-latka oskarżonego o nabycie ponad dwóch kilogramów kratomu
W Równym przed sądem stanie 18-letni mieszkaniec miasta, któremu grozi od 9 do 12 lat pozbawienia wolności wraz z konfiskatą mienia za nielegalne nabycie i przechowywanie szczególnie dużej partii środków odurzających.
Policjanci zatrzymali podejrzanego w pobliżu urzędu pocztowego z przesyłką, w której znaleźli prawie dwa kilogramy kratomu oraz 23 zapakowane woreczki z tą substancją, zakupione za pośrednictwem kanału Telegramu w celu dalszej sprzedaży.
Obecnie śledczy, pod kierownictwem prokuratury, zakończyli postępowanie przygotowawcze i przekazali materiały postępowania karnego na podstawie części 3 art. 307 Kodeksu Karnego Ukrainy do sądu.
Źródło: Policja obwodu rówieńskiego.
W Kijowie zatrzymano młodych mężczyzn, którzy podczas spaceru rozprowadzali narkotyki.
Prokuratura okręgowa miasta Sumy skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 29-letniemu mieszkańcowi stolicy obwodu, podejrzanemu o przygotowywanie się do sprzedaży środków odurzających i substancji psychotropowych na szczególnie dużą skalę.
Para z rejonu Drohobyczu sprzedawała narkotyki w opakowaniach po soku i gąbkach do mycia naczyń.