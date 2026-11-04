В Ровно будут судить 18-летнего молодого человека за приобретение более двух килограммов кратома

В Ровно перед судом предстанет 18-летний местный житель, которому грозит от 9 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества за незаконное приобретение и хранение особо крупной партии наркотического средства.

Полицейские задержали фигуранта возле почтового отделения с посылкой, в которой обнаружили почти два килограмма кратома и 23 расфасованных зип-пакета с этим веществом, приобретенных через Telegram-канал для дальнейшей продажи.

В настоящее время следователи под процессуальным руководством прокуратуры завершили досудебное расследование и направили материалы уголовного производства по ч. 3 ст. 307 УК Украины в суд.

Источник: Полиция Ровенской области.

В Киеве задержали молодых людей, которые во время прогулки распространяли наркотики.

Окружная прокуратура города Сумы направила в суд обвинительный акт в отношении 29-летнего жителя областного центра, которого подозревают в подготовке к сбыту наркотических средств и психотропных веществ в особо крупных размерах.

Пара из Дрогобычского района сбывала наркотики в пачках из-под сока и губках для посуды.

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