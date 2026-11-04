Od początku roku w Ukrainie wykryto prawie 300 grup zajmujących się przemytem osób przez granicę

Od początku roku ukraińskie służby porządkowe i straż graniczna wykryły prawie 300 zorganizowanych grup przestępczych, które specjalizowały się w nielegalnym przewożeniu ludzi przez granicę państwową.

Rzecznik Państwowej Służby Granicznej Ukrainy Andrij Demczeko poinformował podczas briefingu, że w tym okresie wykryto około 10 500 osób naruszających granicę, w tym 160 osób w ciągu ostatniego tygodnia, jednocześnie dzienna liczba zatrzymań spadła z 30–40 do 10–15 osób.

Źródło: Ukrinform.

Wcześniej prokuratorzy z prokuratury okręgowej w Korostenie postawili zarzuty 33-letniemu mieszkańcowi gminy Ovruc w obwodzie żytomierskim w związku z usiłowaniem ułatwienia nielegalnego przewożenia osób przez granicę państwową Ukrainy.

W obwodzie rówieńskim uczeń za 3 tysiące dolarów przewoził osoby uchylające się od służby wojskowej do granicy z Białorusią.

SBU i Policja Narodowa wykryły 8 schematów uchylania się od mobilizacji w różnych regionach.

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