Хакеры разместили сообщение о ядерном ударе в рассылке издания Kyiv Independent

Англоязычное украинское издание Kyiv Independent подверглось кибератаке, в результате которой злоумышленники воспользовались информационной системой СМИ и разослали читателям электронные письма с фейковым сообщением о якобы запуске ядерной боеголовки по Киеву и «объединении Зеленского с Путиным».

Главный редактор Ольга Руденко подтвердила взлом и подчеркнула, что редакция не рассылала эти письма, а также сообщила о попытке хакеров разместить фейк непосредственно на сайте, которую оперативно заблокировали. В СМИ предполагают причастность хакеров из РФ из-за русскоязычного содержания и запугивающего характера сообщения. В настоящее время редакция устраняет последствия атаки и усиливает защиту своих систем.

Источник: Остап Яриш в Х.

Приложение «Воздушная тревога» частично возобновило работу после кибератаки, произошедшей вечером в воскресенье, 1 ноября. При этом персональные данные пользователей остались защищенными, утечки информации не зафиксировано.

Напомним, общегосударственная система оповещения в Украине работает без сбоев.

До этого в Киеве приложение Air Alert распространило ложное предупреждение о радиации.

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