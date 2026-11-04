Hakerzy umieścili informację o ataku nuklearnym w newsletterze gazety „Kyiv Independent”

Anglojęzyczne ukraińskie wydawnictwo „Kyiv Independent” padło ofiarą cyberataku, w wyniku której cyberprzestępcy wykorzystali system informatyczny redakcji i rozesłali do czytelników e-maile z fałszywą informacją o rzekomym wystrzeleniu głowicy jądrowej w kierunku Kijowa oraz o „sojuszu Zełenskiego z Putinem”.

Redaktor naczelna Olga Rudenko potwierdziła włamanie i podkreśliła, że redakcja nie wysyłała tych wiadomości, a także poinformowała o próbie umieszczenia przez hakerów fałszywej informacji bezpośrednio na stronie internetowej, którą szybko zablokowano. W mediach przypuszcza się, że za atakiem stoją hakerzy z Rosji ze względu na rosyjskojęzyczną treść i zastraszający charakter komunikatu. Obecnie redakcja usuwa skutki ataku i wzmacnia zabezpieczenia swoich systemów.

Źródło: Ostap Yarysh w Ch.

Aplikacja „Alarm powietrzny” częściowo wznowiła działanie po cyberataku, który miał miejsce wieczorem w niedzielę, 1 listopada. Jednocześnie dane osobowe użytkowników pozostały zabezpieczone, nie odnotowano wycieku informacji.

Przypominamy, że ogólnokrajowy system ostrzegania na Ukrainie działa bez zakłóceń.

Wcześniej w Kijowie aplikacja Air Alert rozesłała fałszywe ostrzeżenie o promieniowaniu.

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