Зинченко обжаловал пожизненный приговор по делу об убийстве Фарион

Вячеслав Зинченко, которого 1 октября признали виновным в убийстве лингвистки Ирины Фарион и приговорили к пожизненному заключению, подал апелляционную жалобу. Она поступила в суд 3 ноября.

Об этом сообщила дочь погибшей София Особа.

«Они могут обжаловать приговор, но никто и никогда не вернет мне маму, а моим детям — бабушку. И именно поэтому я буду бороться до конца! Ведь речь идет не только о приговоре, но и о неизбежности наказания за жестокое убийство человека, посвятившего свою жизнь Украине», — написала она.

Напомним, Ирину Фарион убили 19 июля 2024 года во Львове. В ходе судебного разбирательства Зинченко свою вину не признал. На обжалование приговора законом предусмотрено 30 дней.

Источник: София Особа

Правоохранители пока не установили возможных заказчиков убийства лингвиста и общественной деятельницы Ирины Фарион. Также следствие не выявило лиц, которые могли сотрудничать с осужденным Вячеславом Зинченко или быть его последователями.

Дочь лингвистки Ирины Фарион София Особа назвала историческим приговор Вячеславу Зинченко, которого приговорили к пожизненному лишению свободы за убийство ее матери. Также София Особа рассказала, куда планирует направить 5 млн грн, которые должен выплатить осужденный.

Защита Вячеслава Зинченко, приговоренного к пожизненному лишению свободы за убийство лингвистки Ирины Фарион, подает апелляцию на решение Шевченковского районного суда Львова. Адвокат Татьяна Мусихина заявила 1 октября о полной фальсификации дела и настаивает на невиновности подзащитного.

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