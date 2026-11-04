Ночные заморозки и до +9° днём — прогноз на 5 ноября

В четверг, 5 ноября, в Украине будет облачно с прояснениями, но без осадков. Ночью температура будет колебаться от 3° тепла до 3° мороза, а днём воздух прогреется до +4…+9°. В Карпатах утром местами возможен туман.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, погоду в Украине будет определять антициклон с центром над Северным морем. Он принесет сухую погоду, однако с северо-запада будет поступать более холодный воздух. Синоптики объясняют, что ночная температура будет зависеть от облачности. Если небо проясняется, воздух будет охлаждаться сильнее. Поэтому в отдельных регионах возможны небольшие заморозки.

Дождей в четверг не прогнозируют. В то же время в Карпатах ночью и утром местами будет туман, поэтому водителям следует быть внимательными на дорогах. Ожидается северо-западный ветер со скоростью 7–12 метров в секунду.

Какой будет температура в регионах

Ночью в большинстве областей температура составит от +3° до -3°. Немного теплее будет на крайнем юге страны — от +2° до +7°. Днём столбики термометров поднимутся до +4…+9°. Поэтому даже при отсутствии осадков погода останется прохладной, особенно утром и вечером.

Погода в Киеве и области

В столице и в Киевской области 5 ноября также не ожидается дождей. Небо будет облачным с прояснениями, а ветер — северо-западным, 7–12 метров в секунду. В Киеве ночью прогнозируют +1…+3°, днем — +5…+7°. В Киевской области температура ночью будет колебаться от +3° до -2°, а днем составит +4…+9°. Таким образом, четверг в Украине будет сухим, но прохладным. Самые низкие температуры ожидаются ночью, а днем воздух прогреется максимум до +9°. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр в Facebook.

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