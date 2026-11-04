Обыски в отношении руководства СБУ могут быть связаны с делом «Криминала»
4 ноября НАБУ проводит около 70 обысков в рамках расследования возможного прикрытия мошеннических колл-центров.
По данным СМИ, следователи могли выйти на высокопоставленных сотрудников СБУ после получения доступа к телефону Андрея Осипова по прозвищу «Криминал».
По информации источников, обыски проводятся у начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Антона Кравчука и должностных лиц Департамента защиты национальной государственности.
Осипова ранее задержали по подозрению в вымогательстве миллиона долларов за помощь в избежании экстрадиции в Россию. По версии следствия, он получил 50 тысяч долларов, после чего требовал оставшуюся сумму.
Возможную связь обысков с делом Осипова пока описывают как версию источников СМИ.
Источник: Украинская правда
В Национальной полиции отстранили от исполнения служебных обязанностей полицейских, фигурирующих в процессуальных действиях НАБУ. Такое решение принято на период проведения служебного расследования.
До этого СБУ подтвердила проведение обысков НАБУ и САП у своих сотрудников.
Ранее стало известно об обысках у высокопоставленных сотрудников СБУ, в частности Сергея Дуки, Антона Кравчука и Александра Ковальчука.
Также НАБУ заявляло о препятствовании работе детективов во время следственных действий и угрозах применением огнестрельного оружия со стороны представителя СБУ.