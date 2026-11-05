На пунктах пропуска Львовской области пресекли четыре попытки незаконного ввоза iPhone

Во Львовской области пограничники и таможенники пресекли четыре попытки незаконного перемещения техники через государственную границу. Инциденты были зафиксированы в пунктах пропуска «Мостиска» и «Шегини».

Сотрудники 7-го пограничного Карпатского отряда совместно с сотрудниками таможни изъяли в общей сложности 16 новых смартфонов компании Apple. Ориентировочная стоимость техники составляет 1,6 млн грн.

Незаконно перевезти устройства через границу пытались в чемоданах.

Один из случаев был зафиксирован на железнодорожном пункте контроля «Мостиска». Во время проверки пассажиров поезда «Перемышль — Киев», следовавшего в Украину, в чемодане 29-летней жительницы Винницкой области обнаружили 12 новых смартфонов Apple различных моделей.

Еще три случая зафиксировали в пункте пропуска «Шегини». При въезде в Украину досмотрели ручную кладь трех граждан — двух 20-летних жителей Львовской области и 18-летней жительницы Закарпатья, где инспекторы обнаружили еще четыре новых устройства бренда Apple.

По фактам нарушения таможенных правил сотрудники таможни составили соответствующие протоколы. Обнаруженную технику изъяли и передали на склад таможни.

Об этом сообщается со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

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