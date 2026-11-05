利沃夫州各边境检查站查获了四起非法走私iPhone的案件

在利沃夫州，边防人员和海关人员查获了四起试图非法将电子设备运越国家边境的案件。这些事件发生在“莫斯蒂斯卡”和“谢吉尼”两个边境检查站。

喀尔巴阡山第7边防支队官兵与海关人员联合行动，共查获16部全新的苹果智能手机。这些设备的估算价值为160万格里夫纳。

涉案人员试图将这些设备藏在行李箱中非法越境。

其中一起案件是在“莫斯蒂斯卡”铁路检查站被查获的。 在对开往乌克兰的“普热梅希尔—基辅”列车乘客进行检查时，执法人员在一名前往乌克兰的列车上，从一名29岁的文尼察州居民的行李箱中查获了12部不同型号的全新苹果智能手机。

在“谢吉尼”边境检查站还记录了另外三起案件。 在入境乌克兰途中，海关人员对三名公民的随身行李进行了检查——其中包括两名20岁的利沃夫州居民和一名18岁的喀尔巴阡州居民，检查人员在他们的行李中又发现了四部全新的苹果品牌设备。

针对违反海关规定的行为，海关工作人员已制作了相应的笔录。查获的电子设备已被没收并移交至海关仓库。

据乌克兰国家边防局新闻处消息报道。

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