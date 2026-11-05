Na przejściach granicznych w obwodzie lwowskim wykryto cztery próby nielegalnego wwozu iPhone'ów

W obwodzie lwowskim straż graniczna i celnicy wykryli cztery próby nielegalnego przewozu sprzętu przez granicę państwową. Incydenty odnotowano na przejściach granicznych „Mostyska” i „Szehiny”.

Funkcjonariusze 7. Karpackiego Oddziału Straży Granicznej we współpracy z pracownikami urzędu celnego zabezpieczyli łącznie 16 nowych smartfonów firmy Apple. Szacunkowa wartość sprzętu wynosi 1,6 mln hrywien.

Urządzenia próbowano nielegalnie przewieźć przez granicę w walizach.

Jeden z takich przypadków odnotowano na kolejowym punkcie kontroli „Mostyska”. Podczas kontroli pasażerów pociągu „Przemyśl – Kijów”, który jechał na Ukrainę, w walizce 29-letniej mieszkanki obwodu winnickiego znaleziono 12 nowych smartfonów Apple różnych modeli.

Kolejne trzy przypadki odnotowano na przejściu granicznym „Szehiny”. Podczas kontroli przy wjeździe na terytorium Ukrainy sprawdzono bagaż podręczny trzech osób — dwóch 20-letnich mieszkańców obwodu lwowskiego oraz 18-letniej mieszkanki Zakarpacia, gdzie inspektorzy znaleźli kolejne cztery nowe urządzenia marki Apple.

W związku z naruszeniem przepisów celnych pracownicy służby celnej sporządzili odpowiednie protokoły. Wykryty sprzęt został skonfiskowany i przekazany do magazynu celnego.

Informację tę podano z powołaniem się na służbę prasową Państwowej Służby Granicznej Ukrainy.

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