Видео: суд арестовал фигуранта дела «Карфаген» — высокопоставленного чиновника Нацполиции Ценова

Высший антикоррупционный суд поместил под стражу на 60 суток с альтернативой залога в размере 15 млн грн Владимира Ценова — первого заместителя начальника Департамента стратегических расследований Нацполиции. Он фигурирует в деле «Карфаген» о «крыше» над незаконными колл-центрами.

Об этом сообщает корреспондент UA.News из зала суда. Прокуратура требовала для Ценова арест и залог в размере 20 млн грн, подчеркивая риск побега подозреваемого и его влияние в правоохранительных органах.

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/img-5857.mp4

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/img-5858.mp4

По версии следствия, Владимир Ценов, фигурирующий в материалах дела НАБУ «Карфаген» под псевдонимом «Прайс», был участником схемы по прикрытию мошеннических колл-центров. Следствие получило доказательства контактов Ценова с криминальным авторитетом Андреем Осиповым (псевдоним «Криминал»). Во время судебного заседания прокурор рассказал подробности схемы, которая действовала как минимум с 5 января по 27 июля 2026 года. Так, Осипов передавал адреса подконтрольных колл-центров, Ценов не проводил по ним обыски и т. п., игнорируя их деятельность. Также он помогал в тех случаях, если колл-центры уже были раскрыты другими правоохранительными органами. Когда они изъяли компьютеры и серверы мошеннического колл-центра, в дело вмешался Печерский райсуд, который принял решение вернуть технику. Ценов проконтролировал, чтобы компьютеры успешно вернулись к мошенникам для возобновления их деятельности.

За свою работу Ценов получал от Осипова вознаграждение через криптокошельки.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти участникам преступной организации, которую разоблачили накануне в ходе операции «Карфаген». Среди подозреваемых — организатор группировки, высокопоставленные чиновники Службы безопасности Украины и Национальной полиции.

После обнародования новых материалов в рамках дела «Карфаген» антикоррупционные органы задержали первого заместителя начальника Департамента стратегических расследований Национальной полиции Владимира Ценова.

НАБУ задержало генерала СБУ Сергея Дуку в рамках дела о взятках от колл-центров. Он сопротивлялся и угрожал оружием.

Читай нас в