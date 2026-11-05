视频：法院逮捕了“迦太基”案涉案人员、国家警察局高级官员采诺夫

最高反腐败法院对国家警察局战略调查部第一副主任弗拉基米尔·采诺夫下达了60天的羁押令，并规定保释金为1500万格里夫纳。 他涉嫌卷入“迦太基”案，该案涉及为非法呼叫中心提供“保护伞”。

UA.News记者从法庭现场报道了这一消息。检方曾要求对采诺夫实施逮捕并设定2000万格里夫纳的保释金，并强调了嫌疑人存在潜逃风险及其在执法机构中的影响力。

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据调查称，在国家反腐败局（NABU）“迦太基”案卷中以化名“普莱斯”出现的弗拉基米尔·采诺夫，曾参与掩护诈骗呼叫中心的犯罪活动。 调查人员已掌握证据，证明采诺夫曾与犯罪头目安德烈·奥西波夫（化名“克里米纳尔”）有过联系。 在庭审中，检察官详细阐述了该犯罪网络的运作情况，该网络至少从2026年1月5日运作至7月27日。 具体而言，奥西波夫会提供受其控制的呼叫中心地址，而采诺夫既不对此类场所进行搜查，也不采取其他执法行动，对这些呼叫中心的活动视而不见。此外，当这些呼叫中心已被其他执法部门查封时，他还会提供协助。 当执法部门查扣某诈骗呼叫中心的电脑和服务器时，佩切尔斯基区法院介入案件，裁定将设备归还。采诺夫确保这些电脑顺利归还给诈骗团伙，以便其恢复运营。

作为报酬，采诺夫通过加密货币钱包从奥西波夫处获得了酬劳。

需要指出的是，乌克兰国家反腐败局（NABU）和特别反腐败检察署（SAP）已对五名犯罪组织成员提出指控，该组织此前在“迦太基”行动中被揭露。嫌疑人中包括该团伙的组织者，以及乌克兰安全局和国家警察局的高级官员。

在“迦太基”案的新证据公布后，反腐败机构拘留了国家警察战略调查局第一副局长弗拉基米尔·采诺夫。

乌克兰国家反腐败局（NABU）在涉及呼叫中心行贿案的调查中，拘留了乌克兰安全局（SBU）将军谢尔盖·杜库。他当时曾进行反抗并持枪威胁。

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