Film: Sąd aresztował oskarżonego w sprawie „Kartagina” – wysokiego rangą funkcjonariusza Policji Narodowej, Czenowa

Najwyższy Sąd Antykorupcyjny zastosował areszt na 60 dni z możliwością zwolnienia za kaucją w wysokości 15 mln hrywien wobec Włodzimierza Cenowa — pierwszego zastępcy szefa Departamentu Śledztw Strategicznych Policji Narodowej. Jest on oskarżony w sprawie „Kartagina” dotyczącej „ochrony” nielegalnych call center.

Informuje o tym korespondent UA.News z sali sądowej. Prokuratura domagała się dla Cenowa aresztu i kaucji w wysokości 20 mln hrywien, podkreślając ryzyko ucieczki podejrzanego oraz jego wpływy w organach ścigania.

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Według wersji śledczych, Władimir Cenow, który figuruje w aktach sprawy NABU „Kartagina” pod pseudonimem „Price”, był uczestnikiem schematu mającego na celu ukrywanie oszukańczych call center. Śledztwo uzyskało dowody na kontakty Cenowa z autorytetem świata przestępczego Andrijem Osipowem (pseudonim „Kryminal”). Podczas rozprawy prokurator przedstawił szczegóły schematu, który funkcjonował co najmniej od 5 stycznia do 27 lipca 2026 roku. Osipow przekazywał adresy kontrolowanych przez siebie call center, a Cenow nie przeprowadzał w nich przeszukań ani nie podejmował innych działań, ignorując ich działalność. Pomagał również w przypadkach, gdy call center zostały już wykryte przez inne organy ścigania. Kiedy skonfiskowano komputery i serwery oszukańczego call center, w sprawę wkroczył Sąd Rejonowy w Pechersku, który wydał postanowienie o zwrocie sprzętu. Tsenow dopilnował, by komputery pomyślnie trafiły z powrotem do oszustów, umożliwiając im wznowienie działalności.

Za swoją pracę Cenow otrzymywał od Osipowa wynagrodzenie za pośrednictwem portfeli kryptowalutowych.

Przypomnijmy, że NABU i SAP postawiły zarzuty pięciu członkom organizacji przestępczej, którą ujawniono dzień wcześniej podczas operacji „Kartagina”. Wśród podejrzanych znajduje się organizator ugrupowania oraz wysocy rangą urzędnicy Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i Policji Narodowej.

Po opublikowaniu nowych materiałów w ramach sprawy „Kartagina” organy antykorupcyjne zatrzymały pierwszego zastępcę szefa Departamentu Śledztw Strategicznych Policji Narodowej Władimira Cenowa.

NABU zatrzymało generała SBU Siergieja Dukę w ramach sprawy dotyczącej łapówek od call center. Stawiał opór i groził bronią.

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