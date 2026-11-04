对乌克兰安全局（SBU）领导层的搜查可能与“克里米纳尔”案有关

11月4日，乌克兰国家反腐败局（NABU）在调查可能为诈骗呼叫中心提供庇护的案件过程中，开展了约70次搜查。

据媒体报道，调查人员在获取了绰号为“克里米纳尔”的安德烈·奥西波夫的手机访问权限后，可能追查到了乌克兰安全局（SBU）的高级官员。

据消息人士透露，搜查对象包括乌克兰安全局内部安全总局局长安东·克拉夫丘克以及国家主权保护部的官员。

奥西波夫此前因涉嫌索要100万美元以协助逃避被引渡至俄罗斯而被拘留。据调查方称，他已收到5万美元，随后又索要剩余款项。

目前，关于此次搜查与奥西波夫案可能存在的关联，仅被描述为媒体消息来源的一种说法。

来源：乌克兰真理报

乌克兰国家警察局已暂停了卷入国家反腐败局（NABU）诉讼程序的警员的职务。该决定将在内部调查期间生效。

此前，乌克兰安全局（SBU）已证实国家反腐败局（NABU）和特别反腐败检察署（SAP）对其员工进行了搜查。

此前有消息称，安全局（SBU）多名高级官员的住所遭到搜查，其中包括谢尔盖·杜卡、安东·克拉夫丘克和亚历山大·科瓦尔丘克。

此外，NABU还声称，在调查行动期间，有SBU代表阻碍侦探工作，并威胁使用枪支。

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