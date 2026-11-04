4 listopada NABU przeprowadza około 70 przeszukań w ramach śledztwa dotyczącego ewentualnego tuszowania działalności oszukańczych call center.

Według doniesień mediów śledczy mogli dotrzeć do wysokich rangą funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) po uzyskaniu dostępu do telefonu Andrieja Osipowa, znanego pod pseudonimem „Kryminal”.

Z informacji źródeł wynika, że przeszukania dotyczą szefa Głównego Zarządu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Antona Kravczuka oraz urzędników Departamentu Ochrony Państwowości Narodowej.

Osipow został wcześniej zatrzymany pod zarzutem żądania miliona dolarów za pomoc w uniknięciu ekstradycji do Rosji. Według wersji śledczych otrzymał 50 tysięcy dolarów, po czym zażądał pozostałej kwoty.

Ewentualny związek przeszukań ze sprawą Osipowa jest obecnie opisywany jako wersja przedstawiona przez źródła mediów.

Źródło: Ukrainska Prawda

W Policji Narodowej zawieszono w obowiązkach służbowych funkcjonariuszy, którzy figurują w postępowaniach prowadzonych przez NABU. Decyzję tę podjęto na czas trwania dochodzenia służbowego.

Wcześniej Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) potwierdziła przeprowadzenie przeszukań przez NABU i Specjalną Prokuraturę Antykorupcyjną (SAP) u swoich pracowników.

Wcześniej pojawiły się informacje o przeszukaniach u wysokich rangą funkcjonariuszy SBU, w szczególności u Siergieja Duki, Antona Kravczuka i Aleksandra Kowalczuka.

Ponadto NABU poinformowało o utrudnianiu pracy detektywów podczas czynności śledczych oraz o groźbach użycia broni palnej ze strony przedstawiciela SBU.

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