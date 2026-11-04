В Хмельницкой области 45-летнего мужчину подозревают в изнасиловании 15-летней девушки

По данным полиции, мужчина был знаком с отчимом девушки и знал о её несовершеннолетии.

Он пригласил её в свой дом в одном из сел Хмельницкого района, где, по версии следствия, совершил преступление.

О случившемся девушка рассказала матери, которая обратилась в правоохранительные органы. Подозреваемого задержали и сообщили ему о подозрении.

Суд поместил мужчину под стражу без права освобождения под залог. По инкриминируемой статье ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Источник: Полиция Хмельницкой области

В Киеве 34-летнего мужчину приговорили к 13 годам лишения свободы за изнасилование своей 10-летней дочери. Его признали виновным по ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины. Публичное обвинение по делу поддерживали ювенальные прокуроры Киевской городской и Голосеевской окружной прокуратур.

В Кировоградской области 52-летнего мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы за изнасилование 13-летней девочки. После преступления девочка забеременела и в августе 2025 года родила. Суд также обязал осужденного выплатить потерпевшей 300 тысяч гривен моральной компенсации.

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении 21-летнего жителя Львовской области, которого обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней. По данным следствия, мужчина воспользовался беспомощным состоянием 17-летней девушки.

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