Według danych policji mężczyzna przyjaźnił się z ojczymem dziewczyny i wiedział, że jest ona nieletnia.

Zaprosił ją do swojego domu w jednej z wsi w powiecie chmielnickim, gdzie – według wersji śledztwa – popełnił przestępstwo.

Dziewczyna opowiedziała o zdarzeniu matce, która zwróciła się do organów ścigania. Podejrzanego zatrzymano i postawiono mu zarzuty.

Sąd zastosował wobec mężczyzny areszt bez możliwości zwolnienia za kaucją. Zgodnie z zarzucanym mu przestępstwem grozi mu od 7 do 12 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja obwodu chmielnickiego

W Kijowie 34-letni mężczyzna został skazany na 13 lat pozbawienia wolności za zgwałcenie swojej 10-letniej córki. Został uznany za winnego na podstawie części 4 art. 152 Kodeksu karnego Ukrainy. Oskarżenie publiczne w tej sprawie poparli prokuratorzy ds. nieletnich z prokuratury miejskiej w Kijowie oraz prokuratury rejonowej w Holosiivsku.

W obwodzie kirowogradzkim 52-letni mężczyzna został skazany na 15 lat pozbawienia wolności za zgwałcenie 13-letniej dziewczynki. W wyniku przestępstwa dziecko zaszło w ciążę i w sierpniu 2025 roku urodziło dziecko. Sąd zobowiązał również skazanego do wypłacenia poszkodowanej 300 tysięcy hrywien tytułem zadośćuczynienia za krzywdę moralną.

Prokuratorzy skierowali do sądu akt oskarżenia przeciwko 21-letniemu mieszkańcowi obwodu lwowskiego, którego oskarża się o zgwałcenie nieletniej. Według ustaleń śledztwa mężczyzna wykorzystał bezradność 17-letniej dziewczyny.

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