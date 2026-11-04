Gospodarka Ukrainy skurczyła się o 0,7% w trzecim kwartale

Po ożywieniu gospodarczym w drugim kwartale 2026 roku gospodarka Ukrainy ponownie zaczęła się kurczyć. Według wyników za trzeci kwartał realny produkt krajowy brutto kraju spadł o 0,7% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

W porównaniu z drugim kwartałem 2026 r. realny PKB spadł o 0,5% (z uwzględnieniem czynnika sezonowego).

W ten sposób, po ożywieniu w drugim kwartale, gospodarka Ukrainy ponownie zaczęła się kurczyć. W drugim kwartale (kwiecień–czerwiec) realny PKB wzrósł o 0,4% w ujęciu rocznym. W ujęciu kwartalnym, z uwzględnieniem czynników sezonowych, wzrost wyniósł 0,3%.

Obecny spadek okazał się głębszy niż prognozował NBU. Zgodnie z prognozą Narodowego Banku Ukrainy, opublikowaną pod koniec października, w trzecim kwartale realny PKB miał spaść o 0,5% w ujęciu rocznym. Nowe dane Państwowego Urzędu Statystycznego okazały się gorsze o 0,2 punktu procentowego.

W samym NBU pogorszenie sytuacji gospodarczej wiąże się przede wszystkim z nasileniem rosyjskich ataków na infrastrukturę produkcyjną i obiekty logistyczne, a także z blokadą portów morskich. Najbardziej ucierpiały przedsiębiorstwa metalurgiczne i górnicze. Spadek odnotowano również w przemyśle, handlu i sektorze rolnym.

Poinformowała o tym Państwowa Służba Statystyki.



Concorde Capital prognozuje spadek gospodarczy na Ukrainie w 2026 roku.

Wcześniej Rada przedłużyła terminy wydawania zezwoleń dla obcokrajowców służących w Siłach Zbrojnych Ukrainy.

Rada Najwyższa rozpoczęła również rozpatrywanie budżetu na rok 2027, zawierającego 5236 poprawek.

Wcześniej komisja budżetowa Rady Najwyższej poparła podwyżkę wynagrodzeń dla żołnierzy.

Czytaj nas na