„Mąż cię wyrzuci”: słowa nauczyciela skierowane do uczennicy siódmej klasy wywołały oburzenie w sieci

W mediach społecznościowych dyskutuje się na temat przypadku dyskryminacji ze względu na płeć w jednej ze szkół. Matka uczennicy siódmej klasy opowiedziała, że nauczyciel próbował zmusić jej córkę do posprzątania pod ławką, mówiąc: „Jeśli nie nauczysz się sprzątać i być grzeczną, mąż cię wyrzuci”.

W obronie dziewczynki stanęły koleżanki z klasy, ...

Matka uczennicy siódmej klasy opowiedziała, że reakcja koleżanek z klasy okazała się zaskakująco dojrzała i dowcipna – odpowiedziały nauczycielowi następująco:

„sama go wyrzucę”;

„A skąd wam przyszło do głowy, że to mąż o tym decyduje?”;

„a po co nam taki mąż?”.

„Słucham i myślę – jakże one są inne. Mają poczucie wzajemnego szacunku i świadomość własnej wartości” – podsumowała autorka wpisu.

Opinie komentujących były podzielone. Jedni – a była to większość – poparli stanowisko dziewcząt:

„Nowe pokolenie kobiet mnie cieszy. Mam dorastającą nastolatkę, a tam feminizm to podstawa, fundament, fundament”;

„Brawo dla dziewczyn!!! Będzie mniej wizyt u psychologa!”;

„Nikt jej nie wyrzuci z własnego mieszkania, a ona w nim zostanie. Bo będzie pracować, a nie sprzątać po mężu”.

Inni podzielili się podobnymi historiami:

„Mojej córce w 8. klasie nauczycielka chemii powiedziała, że nie wyjdzie za mąż, jeśli nie będzie znała chemii. Ale dziecko wpadło w histerię”;

„Nauczyciele powinni uczyć przedmiotu, a nie narzucać swoje chore wyobrażenia o życiu. Pewnego razu córka wróciła ze szkoły strasznie oburzona, bo wykładowczyni ciągle im wmawiała, że mężczyzna jest głową rodziny i to on powinien o wszystkim decydować. Wtedy powiedziała: „Moja córka też była taka jak pani, ale kiedy się zakochała, pobiegła za mężem”.

Pojawiły się również propozycje, by zwolnić takiego nauczyciela lub złożyć na niego skargę.

O tym opowiedziała matka uczennicy na platformie Threads.

Nauczyciel z obwodu winnickiego został skazany na dożywocie za zabójstwo dwóch uczniów.

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