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Новости Украина

Муж тебя выгонит: слова учителя, обращенные к семикласснице, вызвали возмущение в сети

UA NEWS 06 Ноября 2026 17:11
Муж тебя выгонит: слова учителя, обращенные к семикласснице, вызвали возмущение в сети

В социальных сетях обсуждают случай гендерной дискриминации в одной из школ. Мать семиклассницы рассказала, что учитель пытался заставить её дочь убрать под партой, заявив: «Если не научишься убирать и вести себя прилично, муж тебя выгонит».

За девочку заступились одноклассницы, ...

Мать семиклассницы рассказала, что реакция школьниц оказалась на удивление зрелой и остроумной — они ответили учителю следующее:

  • «я его сама выгоню»;
  • «а почему вы решили, что мужчина решает?»;
  • «а зачем нам такой муж?».

«Слушаю и думаю — какие они другие. У них есть понимание уважения друг к другу и чувство собственной ценности», — подытожила автор поста.

«Тебе чоловік вижене»: мережа обговорює зауваження, яке вчитель зробив семикласниці фото 1

Мнения комментаторов разделились. Одни — и их большинство — поддержали позицию девушек:

  • «Новое поколение женщин меня радует. У меня подрастает подросток, и там феминизм — база, почва, основа»;
  • «Браво, девушки!!! Меньше обращений к психологу!»;
  • «Из собственной квартиры её никто не выгонит, а она в ней будет жить. Потому что она будет работать, а не убирать за мужем».

Другие поделились похожими историями:

  • «Моей дочери в 8-м классе учительница химии сказала, что она не выйдет замуж, если не будет знать химию. Но у ребёнка был стресс с истерикой»;
  • «Учителя должны преподавать предмет, а не навязывать свои извращённые представления о жизни. Как-то дочь пришла из колледжа ужасно возмущённая, потому что преподавательница постоянно доказывала им, что мужчина в семье главный, и он должен всё решать. И в тот раз она сказала: «Моя дочь тоже была такой, как вы, но когда влюбилась, то побежала за мужем».

Также прозвучали предложения уволить такого учителя или пожаловаться на него.

«Тебе чоловік вижене»: мережа обговорює зауваження, яке вчитель зробив семикласниці фото 2
«Тебе чоловік вижене»: мережа обговорює зауваження, яке вчитель зробив семикласниці фото 3
«Тебе чоловік вижене»: мережа обговорює зауваження, яке вчитель зробив семикласниці фото 4
«Тебе чоловік вижене»: мережа обговорює зауваження, яке вчитель зробив семикласниці фото 5

Об этом рассказала мать ученицы в Threads.

Учитель из Винницкой области получил пожизненное заключение за убийство двух школьников.

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