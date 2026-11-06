“你丈夫会赶你走”：一名老师对七年级女生的言论引发网络众怒

社交媒体上正在热议某所学校发生的一起性别歧视事件。 一名七年级女生的母亲透露，老师曾试图强迫她的女儿在课桌底下打扫卫生，并声称：“如果你不学会打扫卫生和保持礼貌，将来丈夫会把你赶出去的。”

女孩的同班同学挺身而出，……

这位七年级女生的母亲表示，同学们的反应出人意料地成熟且机智——她们这样回应了老师：

“我会自己把他赶走”；

“你凭什么认为丈夫说了算？”；

“我们干嘛要这样的丈夫？”

“听着听着，我不禁在想——她们是多么与众不同。她们懂得相互尊重，也懂得珍视自我，”这位网友总结道。

评论者的意见出现了分歧。其中一部分人——也是大多数——支持这些女孩的态度：

“新一代女性让我感到欣慰。我有个正值青春期的孩子，对她来说，女权主义是根基、是基石、是基础”；

“姑娘们太棒了！！！这样去心理咨询师那里的需求就会减少了！”；

“没人能把她赶出自己的公寓，她会一直住在那里的。因为她会工作，而不是替丈夫收拾残局。”

其他人也分享了类似的故事：

“我女儿上八年级时，化学老师对她说，如果不懂化学就嫁不出去。但这孩子当时压力大到情绪崩溃”；

“老师应该教学科知识，而不是强加自己那些病态的人生观。有一次，女儿从大学回来时非常愤慨，因为女老师一直在向他们灌输‘家庭里男人是头儿，一切都该由他做主’的观点。 当时那位老师还说：‘我女儿以前也和你一样，但一坠入爱河，就追着男朋友跑了。’

此外，还有人提议解雇这位老师或对他进行投诉。

这位女学生的母亲在Threads上讲述了此事。

一名来自文尼察州的教师因杀害两名学生被判处终身监禁。

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