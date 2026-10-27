Concorde Capital прогнозує падіння економіки України у 2026 році

Інвестиційна компанія Concorde Capital очікує, що реальний ВВП України за підсумками 2026 року скоротиться на 1%. Наступного року економіка також може піти на спад. Серед причин — російські атаки, які завдають збитків українським підприємствам і порушують роботу промисловості та аграрного бізнесу.

Про погіршення економічних перспектив України заявив засновник і керівник Concorde Capital Ігор Мазепа. Він озвучив прогноз 27 жовтня під час конференції Forbes Ukraine «Приватні інвестиції» в Києві. За оцінкою компанії, реальний ВВП України у 2026 році зменшиться на 1%. Мазепа також не очікує зростання економіки у 2027 році. За його словами, наступного року ВВП, найімовірніше, знову скоротиться. «Україна завершить 2026 рік падінням ВВП на 1%, і немає причин вважати, що наступного року ВВП зростатиме. Найімовірніше, він знову впаде», — сказав Мазепа.

Керівник Concorde Capital пояснює такий прогноз втратами українського бізнесу через посилення російських атак по тилових регіонах. Удари пошкоджують підприємства, склади та інші об’єкти, від яких залежить робота компаній. Коли виробництво зупиняється або працює з перебоями, бізнес втрачає доходи, а економіка загалом виробляє менше товарів і послуг.

Промисловість може втратити 3%, а інфляція сягнути 12%

Окрім падіння ВВП, Concorde Capital прогнозує скорочення промислового виробництва в Україні на 3% за підсумками 2026 року. Інфляція, за оцінкою компанії, може становити близько 12%. На економічну ситуацію впливають удари по великих підприємствах металургійної та аграрної галузей, а також руйнування складських приміщень. Такі пошкодження можуть призводити до втрати готової продукції, перебоїв у постачанні та додаткових витрат на відновлення роботи.

Проблеми в промисловості також позначаються на суміжних галузях. Якщо підприємство скорочує виробництво або тимчасово зупиняється, це може впливати на перевізників, постачальників сировини, підрядників і працівників. А пошкодження логістичної інфраструктури ускладнює доставку товарів і їхній експорт. Водночас прогноз інфляції на рівні 12% означає, що ціни й надалі можуть зростати. Інфляція відображає загальне подорожчання товарів і послуг, тому її вплив відчувають і домогосподарства, і бізнес. Однак наведені показники є прогнозом Concorde Capital, а не остаточними підсумками року.

Інші аналітики також погіршують прогнози

Concorde Capital — не єдина компанія, яка переглянула очікування щодо української економіки. Кілька аналітичних центрів та інвестиційних груп також припускають, що через посилення російських атак ВВП може скоротитися у 2026 році. Водночас їхні оцінки відрізняються.

Зокрема, KSE Institute у жовтневому макроекономічному огляді змінив попередній прогноз зростання реального ВВП на 1,9% на очікуване падіння на 0,3% у 2026 році. Прогноз на 2027 рік також погіршили: замість зростання на 2,1% аналітики тепер очікують скорочення на 0,6%. Серед основних причин вони називають посилення атак на критичну інфраструктуру та виробничі потужності.

Dragon Capital прогнозує падіння ВВП на 0,5% у 2026 році та ще на 1% у 2027-му. Раніше очікування були оптимістичнішими: компанія розраховувала на зростання економіки на 1,5% цього року та на 0,5% наступного. На перегляд прогнозу вплинули, зокрема, зупинка частини промислового виробництва, проблеми з роботою чорноморських портів і пошкодження енергетичної інфраструктури.

Інвестиційна група ICU також змінила оцінки. Якщо в червні вона ще прогнозувала зростання ВВП у 2026 році на 0,8%, то тепер очікує його скорочення на 0,6%. На 2027 рік прогноз передбачає падіння на 1,9%.

Світовий банк і МВФ очікують зростання

Водночас не всі міжнародні організації прогнозують падіння української економіки. Деякі з них досі очікують зростання ВВП, хоча й повільніше, ніж прогнозували раніше.

Світовий банк на початку жовтня оцінив можливе зростання української економіки у 2026 році в 1,2%. У 2025 році цей показник становив 1,8%. На 2027 рік організація прогнозує зростання на 1,5% — значно менше за попередню оцінку у 4%.

Міжнародний валютний фонд у жовтневому огляді World Economic Outlook прогнозує зростання ВВП України у 2026 році на 1%. У червні очікування становили 1–1,6%. Прогноз на 2027 рік фонд залишив на рівні 3,5%.

Європейський банк реконструкції та розвитку також погіршив оцінки. Якщо раніше ЄБРР очікував зростання реального ВВП України у 2026 році на 2,2%, то тепер прогнозує 1,5%. На 2027 рік очікування знизили з 4% до 2,5%. Серед причин називають російські удари по портах і суднах у Чорному морі, які створюють додаткові перешкоди для експорту.

Що означають ці прогнози

Оцінки різних компаній та міжнародних організацій помітно відрізняються. Частина аналітиків очікує скорочення економіки вже у 2026 році, тоді як інші прогнозують повільне зростання. Проте спільним чинником у багатьох оцінках залишається вплив російських атак на виробництво, інфраструктуру та експорт. Важливо враховувати, що прогнози можуть змінюватися залежно від безпекової ситуації, роботи підприємств, доступності логістичних маршрутів і обсягів зовнішньої підтримки. Остаточні результати стануть зрозумілими після завершення року та оприлюднення статистичних даних.

Наразі оцінка Concorde Capital є однією з найпесимістичніших: компанія очікує падіння ВВП на 1% у 2026 році та допускає подальше скорочення у 2027-му. Інші аналітики також переглядають прогнози в бік погіршення, однак єдиної оцінки щодо подальшої динаміки української економіки поки немає. Про це повідомив засновник і керівник компанії Ігор Мазепа під час конференції Forbes Ukraine "Приватні інвестиції" у Києві у вівторок.

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