На Житомирщині занедбаний завод продали за 37,2 млн гривень

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«Червоненський завод продтоварів» на Житомирщині, який не працював сім років, продали на аукціоні за 31 млн грн без ПДВ. Під час торгів ціна зросла у 9,1 раза порівняно зі стартовою, а з урахуванням податку покупець має заплатити 37,2 млн грн.

До складу майнового комплексу державного підприємства в селищі Червоне входять 50 об'єктів нерухомості — будівель і споруд, 37 транспортних засобів та інше рухоме майно.

На балансі підприємства також є дві земельні ділянки загальною площею понад 54 га, надані в постійне користування. Водночас у складі комплексу є об'єкти, які не підлягають приватизації, зокрема протирадіаційне укриття. На території також розташований недобудований цех харчових концентратів.

У торгах 27 жовтня взяли участь троє учасників. Переможець має сплатити запропоновану суму протягом 20 робочих днів із дня формування протоколу аукціону. Після повної оплати сторони укладуть договір купівлі-продажу. Право власності перейде до покупця після підписання акта приймання-передачі.

Також новий власник має виконати умови приватизації, зокрема погасити заборгованість підприємства із зарплати та перед бюджетом.

Про це повідомила пресслужба Фонду держмайна.

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