Зеленський звернувся до США через російські вбивства українців

Президент України Володимир Зеленський закликав США відкрито говорити про вбивства українців російськими військами. Він також наголосив, що гуманітарні принципи, яких Україна дотримується під час операції в Олешках, мають діяти по всій країні. За словами глави держави, потрібно домогтися деескалації, щоб Росія припинила вбивства не лише на окремих ділянках, а по всій Україні.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до Сполучених Штатів із закликом не замовчувати вбивства українців, які Росія продовжує чинити під час війни. «Важливо, щоб і Америка не мовчала про вбивства. Це дуже важливо. Які тривають постійно», — сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні в четвер.

За словами президента, російські атаки та загибель українців не повинні залишатися поза увагою міжнародної спільноти. Він наголосив, що важливо не лише говорити про ці злочини, а й домагатися змін, які допоможуть зупинити насильство.

Гуманітарну операцію в Олешках хочуть поширити на всю Україну

Окремо Зеленський згадав гуманітарну операцію в Олешках. За його словами, Україна працює над тим, щоб вона пройшла успішно. На цій ділянці українські сили дотримуються режиму тиші. Водночас президент наголосив, що гуманітарні принципи не мають обмежуватися лише однією територією. Йдеться про необхідність створити умови, за яких Росія припинить ескалацію та зменшить рівень насильства по всій Україні. «Треба так діяти, так повертати ситуацію, щоб Росія пішла на деескалацію, щоб це стосувалося всієї нашої країни, не тільки Олешок», — заявив Зеленський.

Таким чином, глава держави пов’язав успіх гуманітарної операції з ширшою метою — домогтися деескалації не на окремій ділянці, а по всій країні. За його словами, важливо, щоб гуманітарні принципи та повага до людського життя діяли всюди, а не лише там, де вдалося домовитися про конкретні умови. Зеленський також наголосив на важливості міжнародної реакції на дії Росії. Заклик до США не мовчати про вбивства українців став частиною його звернення щодо необхідності зупинити насильство та поширити гуманітарний підхід на всю територію України. Про це сказав Зеленський у відеозверненні у четвер увечері.

У тимчасово окупованих Олешках Херсонської області завершили розмінування визначених маршрутів та готовність гуманітарного конвою до відправлення, повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Перед цим делегація за участю представників України, США та Росії прибула до місця, звідки планують доставляти гуманітарну допомогу в Олешки.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець погодився дістатися тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині через територію Росії, оскільки іншого безпечного маршруту для гуманітарної місії наразі немає. В Офісі омбудсмана пояснили, що шлях через лінію фронту небезпечний, а переправа через річку неможлива через мінування.

Російські війська можуть використати тимчасове перемир’я в окупованих Олешках для перекидання техніки та військових ближче до Херсона. Про таку загрозу повідомляє німецьке видання Bild із посиланням на українських військовослужбовців. За їхніми оцінками, російські підрозділи активізували переміщення на лівобережжі Дніпра, однак незалежного підтвердження підготовки наступу наразі немає.

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