Зеленский обратился к США в связи с убийствами украинцев со стороны России

Президент Украины Владимир Зеленский призвал США открыто говорить об убийствах украинцев российскими войсками. Он также подчеркнул, что гуманитарные принципы, которых Украина придерживается во время операции в Олешках, должны соблюдаться по всей стране. По словам главы государства, необходимо добиться деэскалации, чтобы Россия прекратила убийства не только на отдельных участках, но и по всей Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Соединённым Штатам с призывом не замалчивать убийства украинцев, которые Россия продолжает совершать во время войны. «Важно, чтобы и Америка не молчала об убийствах. Это очень важно. Которые продолжаются постоянно», — сказал Зеленский в вечернем видеообращении в четверг.

По словам президента, российские атаки и гибель украинцев не должны оставаться без внимания международного сообщества. Он подчеркнул, что важно не только говорить об этих преступлениях, но и добиваться изменений, которые помогут остановить насилие.

Гуманитарную операцию в Олешках хотят распространить на всю Украину

Отдельно Зеленский упомянул гуманитарную операцию в Олешках. По его словам, Украина работает над тем, чтобы она прошла успешно. На этом участке украинские силы соблюдают режим тишины. В то же время президент подчеркнул, что гуманитарные принципы не должны ограничиваться лишь одной территорией. Речь идет о необходимости создать условия, при которых Россия прекратит эскалацию и снизит уровень насилия по всей Украине. «Нужно действовать так, чтобы повернуть ситуацию в такую сторону, при которой Россия пойдет на деэскалацию, и чтобы это касалось всей нашей страны, а не только Олешек», — заявил Зеленский.

Таким образом, глава государства связал успех гуманитарной операции с более широкой целью — добиться деэскалации не на отдельном участке, а по всей стране. По его словам, важно, чтобы гуманитарные принципы и уважение к человеческой жизни соблюдались повсеместно, а не только там, где удалось договориться о конкретных условиях. Зеленский также подчеркнул важность международной реакции на действия России. Призыв к США не молчать об убийствах украинцев стал частью его обращения о необходимости остановить насилие и распространить гуманитарный подход на всю территорию Украины. Об этом сказал Зеленский в видеообращении в четверг вечером.

Во временно оккупированных Олешках Херсонской области завершили разминирование определённых маршрутов и подготовку гуманитарного конвоя к отправке, сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Перед этим делегация с участием представителей Украины, США и России прибыла в место, откуда планируется доставлять гуманитарную помощь в Олешки.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец согласился добраться до временно оккупированных Олешек в Херсонской области через территорию России, поскольку другого безопасного маршрута для гуманитарной миссии пока нет. В Офисе омбудсмена пояснили, что путь через линию фронта опасен, а переправа через реку невозможна из-за минирования.

Российские войска могут использовать временное перемирие в оккупированных Олешках для переброски техники и военных ближе к Херсону. О такой угрозе сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на украинских военнослужащих. По их оценкам, российские подразделения активизировали передвижения на левом берегу Днепра, однако независимого подтверждения подготовки наступления пока нет.

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