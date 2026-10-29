На столичном заводе «Индар» со скандалом сменилось руководство

На столичном заводе «Индар», более 70 % акций которого принадлежат государству, впервые за десять лет сменили руководство, но прежнее руководство уходить не собирается. ЧАО «Индар» является единственным в Украине производителем инсулина полного цикла.

Наблюдательный совет принял решение назначить новым директором Игоря Матюнина. Во время передачи управления предприятием представители Фонда государственного имущества и правоохранители обнаружили исчезновение 27 жестких дисков с серверов. Носители информации нашли в коробке в багажнике служебного автомобиля.

Председатель ФГИУ Дмитрий Наталуха заявил, что бывшая директор Любовь Вишневская якобы приказала срочно вывозить документы и носители информации, а также пыталась препятствовать доступу к бухгалтерии и серверной. Кроме того, по данным Фонда, бывшая руководительница пыталась вынести судебные материалы, касающиеся имущества, на которое наложены санкции, и арестованного имущества. На месте работала следственно-оперативная группа Национальной полиции, а служебные помещения опечатали.

В настоящее время новый директор уже приступил к работе на предприятии. Его основными задачами являются восстановление контроля над документацией и проведение аудита деятельности завода за последние десять лет. ЧАО «Индар» является единственным в Украине производителем инсулина полного цикла и имеет стратегическое значение для государства. В ФГИУ отмечают, что ранее государство фактически не контролировало объект, а прежнее руководство блокировало работу наблюдательного совета. На данный момент публичного ответа Любови Вишневской на эти обвинения нет.

Источник: председатель Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Наталуха (по данным Главком).

Напомним, Фонд госимущества планировал выставить ЧАО «Индар» на приватизацию еще в 2018 году, завод тогда вошел в перечень предприятий крупной приватизации.

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