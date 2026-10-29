W stołecznej fabryce „Indar”, której ponad 70% udziałów należy do państwa, po raz pierwszy od dziesięciu lat doszło do zmiany kierownictwa, jednak dotychczasowe kierownictwo nie zamierza ustępować. Spółka „Indar” jest jedynym producentem insuliny w Ukrainie realizującym pełny cykl produkcyjny.

Rada nadzorcza podjęła decyzję o mianowaniu Igora Matyunina na stanowisko nowego dyrektora. Podczas przekazywania zarządzania przedsiębiorstwem przedstawiciele Funduszu Majątku Państwowego oraz funkcjonariusze organów ścigania stwierdzili brak 27 dysków twardych z serwerów. Nośniki danych znaleziono w pudełku w bagażniku samochodu służbowego.

Przewodniczący Funduszu Majątku Państwowego Dmytro Natalucha oświadczył, że była dyrektorka Liubow Wyshnevska rzekomo nakazała pilne wywiezienie dokumentów i nośników danych, a także próbowała utrudniać dostęp do księgowości i serwerowni. Ponadto, według danych Funduszu, była dyrektorka próbowała wynieść akta sądowe dotyczące mienia objętego sankcjami oraz mienia zajętego. Na miejscu działała grupa śledczo-operacyjna Policji Narodowej, a pomieszczenia służbowe zostały zaplombowane.

Obecnie nowy dyrektor rozpoczął już pracę w przedsiębiorstwie. Jego głównymi zadaniami są przywrócenie kontroli nad dokumentacją oraz przeprowadzenie audytu działalności zakładu z ostatnich dziesięciu lat. Spółka „Indar” jest jedynym w Ukrainie producentem insuliny w pełnym cyklu produkcyjnym i ma strategiczne znaczenie dla państwa. W Państwowym Funduszu Majątku Ukrainy podkreślają, że wcześniej państwo praktycznie nie sprawowało kontroli nad tym obiektem, a poprzednie kierownictwo blokowało pracę rady nadzorczej. Na razie nie ma publicznej odpowiedzi Lubowisz Wyszniewskiej na te zarzuty.

Źródło: prezes Funduszu Majątku Państwowego Ukrainy Dmytro Natalucha (według danych Glavkom).

Przypomnijmy, że Fundusz Majątku Państwowego planował wystawić spółkę PrAT „Indar” na prywatyzację już w 2018 roku; zakład znalazł się wówczas na liście przedsiębiorstw objętych prywatyzacją na dużą skalę.

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