Перемирие в Олешках может стать паузой перед новой атакой РФ — Bild

Российские войска могут воспользоваться временным перемирием в оккупированных Олешках для переброски техники и военных ближе к Херсону. Об этой угрозе сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на украинских военнослужащих. По их оценкам, российские подразделения активизировали перемещения на левом берегу Днепра, однако независимого подтверждения подготовки наступления пока нет.

Российская армия может готовить новую попытку наступления на Херсон после завершения локального перемирия в Олешках. Украинские военные заметили активное перемещение российской техники и личного состава на оккупированной части Херсонской области. По оценкам военных, россияне могут воспользоваться паузой в боевых действиях, чтобы укрепить свои позиции и подготовиться к дальнейшим операциям. Возможное наступление, по их предположениям, может начаться после завершения перемирия, которое, по данным издания, должно продлиться до 1 ноября.

В то же время эти сообщения не означают, что решение о наступлении уже принято. Информация основана на показаниях украинских военнослужащих, которые пообщались с журналистами. Независимого подтверждения планов российского командования пока нет.

Российские грузовики перевозят военных

Один из украинских военнослужащих рассказал Bild, что российские грузовики «КамАЗ» регулярно перевозят боевые подразделения. По его словам, перемещение техники происходит активно, что может свидетельствовать о перегруппировке российских сил в регионе. Также, по информации военного, в промышленной зоне Каховки устанавливают противодроновые сетки. Такие конструкции используют для защиты от атак беспилотников и затруднения их доступа к военной технике и позициям.

О движении российских военных грузовиков, как пишет Bild, сообщают и жители Голой Пристани. Эти свидетельства дополняют информацию о передвижении российских подразделений на оккупированном левобережье Херсонской области.

Возле Раденска могли разместить «Грады»

Еще одно сообщение касается района села Раденск в Херсонской области. По словам украинского военнослужащего, в лесу вблизи населенного пункта российские войска разместили значительное количество реактивных систем залпового огня «Град». Он также утверждает, что россияне укрепляют укрытия и вырубают деревья. Такие действия могут быть частью подготовки позиций, однако сами по себе не доказывают, что армия РФ готовится к наступлению именно на Херсон.

Отдельно украинский военный сообщил о перемещении российских подразделений беспилотников ближе к Днепру. Он не исключил, что после завершения перемирия российские войска могут попытаться форсировать реку. Днепр является важным природным препятствием между позициями украинских и российских войск на этом участке фронта. Попытка переправы под огнем была бы сложной военной операцией, а её возможность зависит от многих факторов, в частности от наличия сил, техники и прикрытия.

Для чего объявили перемирие в Олешках

Локальное прекращение огня в районе Олешек преследует гуманитарную цель. Речь идет о возможности доставить помощь и эвакуировать мирных жителей из временно оккупированного города, где люди находятся в опасных условиях. По сообщениям Bild, к договоренностям о прекращении огня присоединились первая леди США Мелания Трамп и Ватикан. Папа Римский Лев XIV ранее поднимал вопрос о гуманитарной ситуации в Олешках во время контактов с российской и украинской сторонами.

Согласно информации, приведенной в материале, эвакуацию мирных жителей планировали начать 31 октября. Перемирие должно дать людям возможность покинуть опасную территорию, а также создать условия для оказания гуманитарной помощи. В то же время локальное соглашение касается конкретного района и не означает прекращения боевых действий на других участках фронта.

Означает ли перемирие подготовку к наступлению

Украинские военные, на которых ссылается Bild, опасаются, что российская армия может использовать паузу для перегруппировки. По их мнению, перемещение грузовиков, техники и подразделений беспилотников может свидетельствовать о подготовке к дальнейшим боевым действиям. Однако пока нет независимого подтверждения того, что Россия действительно готовит наступление на Херсон сразу после окончания перемирия. Точно так же сообщения о размещении «Градов» и подготовке позиций требуют отдельной проверки.

Таким образом, ситуация на левом берегу Херсонской области остается предметом внимания украинских военных. Главный вопрос — воспользуется ли российская армия временным прекращением огня лишь для перегруппировки, или оно действительно будет предшествовать новой попытке наступления. Пока что это возможный сценарий, а не подтвержденный план российского командования. Об этом сообщает Bild.

Делегация с участием представителей Украины, США и России прибыла на место, откуда завтра планируется доставлять гуманитарную помощь в Олешки.

Лубинец призвал предоставлять информацию о жителях оккупированных Олешек для гуманитарной миссии.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец провел онлайн-встречу с российским омбудсменом Яной Лантратовой. В ходе беседы стороны обсудили детали гуманитарной миссии в Олешках, которые предварительно уже были согласованы.

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что Украина введет прекращение огня в определенном районе временно оккупированных Олешек Херсонской области с 03:00 27 октября по киевскому времени. Это необходимо для проведения гуманитарной операции в городе. Военные заявили, что приложат все возможные усилия, чтобы помочь жителям Олешек и обеспечить их безопасность.

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