Перемир’я в Олешках може стати паузою перед новою атакою РФ — Bild

Російські війська можуть використати тимчасове перемир’я в окупованих Олешках для перекидання техніки та військових ближче до Херсона. Про таку загрозу повідомляє німецьке видання Bild із посиланням на українських військовослужбовців. За їхніми оцінками, російські підрозділи активізували переміщення на лівобережжі Дніпра, однак незалежного підтвердження підготовки наступу наразі немає.

Російська армія може готувати нову спробу наступу на Херсон після завершення локального перемир’я в Олешках. Українські військові помітили активне переміщення російської техніки та особового складу на окупованій частині Херсонської області. За оцінками військових, росіяни можуть скористатися паузою в бойових діях, щоб посилити свої позиції та підготуватися до подальших операцій. Можливий наступ, за їхніми припущеннями, може розпочатися після завершення перемир’я, яке, за даними видання, має тривати до 1 листопада.

Водночас ці повідомлення не означають, що рішення про наступ уже ухвалили. Інформація ґрунтується на свідченнях українських військовослужбовців, які поспілкувалися з журналістами. Незалежного підтвердження планів російського командування наразі немає.

Російські вантажівки перевозять військових

Один із українських військовослужбовців розповів Bild, що російські вантажівки КамАЗ регулярно перевозять бойові підрозділи. За його словами, переміщення техніки відбувається активно, що може свідчити про перегрупування російських сил у регіоні. Також, за інформацією військового, у промисловій зоні Каховки облаштовують протидронові сітки. Такі конструкції використовують для захисту від атак безпілотників і ускладнення їхнього доступу до військової техніки та позицій.

Про рух російських військових вантажівок, як пише Bild, повідомляють і мешканці Голої Пристані. Ці свідчення доповнюють інформацію про пересування російських підрозділів на окупованому лівобережжі Херсонщини.

Біля Раденська могли розмістити «Гради»

Ще одне повідомлення стосується району села Раденськ на Херсонщині. За словами українського військовослужбовця, у лісі поблизу населеного пункту російські війська розмістили значну кількість реактивних систем залпового вогню «Град». Він також стверджує, що росіяни зміцнюють укриття та вирубують дерева. Такі дії можуть бути частиною підготовки позицій, однак самі по собі не доводять, що армія РФ готується наступати саме на Херсон.

Окремо український військовий повідомив про переміщення російських підрозділів безпілотників ближче до Дніпра. Він не виключив, що після завершення перемир’я російські війська можуть спробувати форсувати річку. Дніпро є важливою природною перешкодою між позиціями українських і російських військ на цій ділянці фронту. Спроба переправи під вогнем була б складною військовою операцією, а її можливість залежить від багатьох чинників, зокрема наявності сил, техніки та прикриття.

Для чого оголосили перемир’я в Олешках

Локальне припинення вогню в районі Олешок має гуманітарну мету. Йдеться про можливість доставити допомогу та евакуювати цивільних із тимчасово окупованого міста, де люди залишаються в небезпечних умовах. За повідомленнями Bild, до домовленостей про припинення вогню долучилися перша леді США Меланія Трамп і Ватикан. Папа Римський Лев XIV раніше порушував питання гуманітарної ситуації в Олешках під час контактів із російською та українською сторонами.

За інформацією, наведеною у матеріалі, евакуацію цивільних планували розпочати 31 жовтня. Перемир’я має дати людям змогу залишити небезпечну територію, а також створити умови для гуманітарної допомоги. Водночас локальна домовленість стосується конкретного району й не означає припинення бойових дій на інших ділянках фронту.

Чи означає перемир’я підготовку до наступу

Українські військові, на яких посилається Bild, побоюються, що російська армія може використати паузу для перегрупування. На їхню думку, переміщення вантажівок, техніки та підрозділів безпілотників може свідчити про підготовку до подальших бойових дій. Однак наразі немає незалежного підтвердження, що Росія справді готує наступ на Херсон одразу після завершення перемир’я. Так само повідомлення про розміщення «Градів» і підготовку позицій потребують окремої перевірки.

Отже, ситуація на лівобережжі Херсонщини залишається предметом уваги українських військових. Головне питання — чи використає російська армія тимчасове припинення вогню лише для перегрупування, чи воно справді передуватиме новій спробі наступу. Поки що це можливий сценарій, а не підтверджений план російського командування. Про це повідомляє Bild.

Делегація за участю представників України, США та Росії прибула до місця, звідки завтра планують доставляти гуманітарну допомогу в Олешки.

Лубінець закликав надавати інформацію про жителів окупованих Олешок для гуманітарної місії.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець провів онлайн-зустріч із російською омбудсманкою Яною Лантратовою. Під час розмови сторони обговорили деталі гуманітарної місії в Олешках, які попередньо вже були узгоджені.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що Україна запровадить припинення вогню у визначеному районі тимчасово окупованих Олешок Херсонської області з 03:00 27 жовтня за київським часом. Це необхідно для проведення гуманітарної операції в місті. Військові заявили, що докладуть усіх можливих зусиль, аби допомогти мешканцям Олешок і забезпечити їхню безпеку.

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