Корецький визнав, що помилився з кількістю людей, яких планують вивезти з Олешків

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Прем’єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що раніше помилково назвав кількість людей, яких планують вивезти з тимчасово окупованих Олешків Херсонської області.

Він звернувся до представників медіа з проханням не поширювати цю інформацію, наголосивши на чутливості теми.

"Хочу повідомити, що під час сьогоднішньої години запитань до уряду я помилково поінформував про кількість людей, яких планують вивезти з Олешків. Приношу свої вибачення. Точних цифр на зараз немає. Рятувальна операція триває, і дані змінюються. Прошу ЗМІ не поширювати і не коментувати цю інформацію. Це надзвичайно чутлива тема. Від тиші зараз напряму залежить безпека людей і те, чи вдасться довести процес до кінця. Офіційні дані повідомимо після його завершення", – написав Корецький в телеграм-каналі.

527 жителів Олешків повертаються в Україну через територію Білорусі — Корецький.

Гуманітарна місія в Олешках: підготували 25 автобусів для допомоги та евакуації цивільних.

У тимчасово окупованих Олешках Херсонської області завершили розмінування визначених маршрутів та готовність гуманітарного конвою до відправлення, повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Перед цим делегація за участю представників України, США та Росії прибула до місця, звідки планують доставляти гуманітарну допомогу в Олешки.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець погодився дістатися тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині через територію Росії, оскільки іншого безпечного маршруту для гуманітарної місії наразі немає. В Офісі омбудсмана пояснили, що шлях через лінію фронту небезпечний, а переправа через річку неможлива через мінування.

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