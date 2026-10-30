科雷茨基承认，他低估了计划从奥列什基撤离的人数

乌克兰总理谢尔盖·科雷茨基表示，他此前错误地公布了计划从赫尔松州临时被占领的奥列什基撤离的人数。

他呼吁媒体代表不要传播这一信息，并强调了该话题的敏感性。

“我想说明，在今天对政府的质询环节中，我误报了计划从奥列什基撤离的人数。对此我深表歉意。目前尚无确切数字。救援行动仍在进行中，相关数据也在不断变化。 请媒体不要传播或评论这一信息。这是一个极其敏感的话题。当前的沉默直接关系到人们的安全以及行动能否顺利完成。 行动结束后，我们将公布官方数据，”科雷茨基在Telegram频道中写道。

527名奥列什基居民正经由白俄罗斯境内返回乌克兰——科雷茨基表示。

奥列什基人道主义行动：已准备好25辆大巴用于援助和疏散平民。

据乌克兰最高拉达人权事务专员德米特罗·卢比涅茨称，在赫尔松州被临时占领的奥列什基，指定路线的排雷工作已完成，人道主义车队已做好出发准备。

此前，由乌克兰、美国和俄罗斯代表组成的代表团已抵达计划向奥列什基运送人道主义援助物资的出发地。

乌克兰最高拉达人权事务专员德米特罗·卢比涅茨同意经俄罗斯境内前往赫尔松州暂时被占领的奥列什基，因为目前尚无人道主义任务可行的其他安全路线。 人权专员办公室解释称，穿越前线的路线十分危险，而由于河道布雷，无法渡河。

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