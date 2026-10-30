Korecki przyznał, że pomylił się co do liczby osób, które planuje się ewakuować z Oleszków

Premier Ukrainy Serhij Korecki oświadczył, że wcześniej błędnie podał liczbę osób, które planuje się ewakuować z tymczasowo okupowanych Oleszków w obwodzie chersońskim.

Zwrócił się do przedstawicieli mediów z prośbą o niepublikowanie tej informacji, podkreślając delikatny charakter tej kwestii.

„Chciałbym poinformować, że podczas dzisiejszej godziny pytań do rządu omyłkowo podałem liczbę osób, które planuje się ewakuować z Oleszki. Przepraszam za to. Na razie nie ma dokładnych danych. Akcja ratunkowa trwa, a dane ulegają zmianom. Proszę media, aby nie rozpowszechniały ani nie komentowały tej informacji. Jest to niezwykle delikatny temat. Od zachowania milczenia zależy teraz bezpośrednio bezpieczeństwo ludzi oraz to, czy uda się doprowadzić ten proces do końca. Oficjalne dane podamy po jej zakończeniu” – napisał Korecki na kanale Telegram.

527 mieszkańców Oleszki wraca na Ukrainę przez terytorium Białorusi – Korecki.

Misja humanitarna w Oleszach: przygotowano 25 autobusów do udzielania pomocy i ewakuacji ludności cywilnej.

W tymczasowo okupowanych Oleszkach w obwodzie chersońskim zakończono rozminowywanie wyznaczonych tras oraz przygotowano konwój humanitarny do wyruszenia – poinformował pełnomocnik Rady Najwyższej ds. praw człowieka Dmytro Lubinec.

Wcześniej delegacja złożona z przedstawicieli Ukrainy, USA i Rosji przybyła na miejsce, skąd planowane jest dostarczenie pomocy humanitarnej do Oleszek.

Pełnomocnik Rady Najwyższej ds. Praw Człowieka Dmytro Lubinec zgodził się udać się do tymczasowo okupowanych Oleszek w obwodzie chersońskim przez terytorium Rosji, ponieważ obecnie nie ma innej bezpiecznej trasy dla misji humanitarnej. W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich wyjaśniono, że droga przez linię frontu jest niebezpieczna, a przeprawa przez rzekę jest niemożliwa z powodu zaminowania terenu.

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