Корецкий признал, что ошибся в количестве людей, которых планируют вывезти из Олешек

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что ранее ошибочно назвал количество людей, которых планируется вывезти из временно оккупированных Олешек Херсонской области.

Он обратился к представителям СМИ с просьбой не распространять эту информацию, подчеркнув деликатность темы.

«Хочу сообщить, что во время сегодняшнего часа вопросов к правительству я по ошибке сообщил о количестве людей, которых планируют вывезти из Олешек. Приношу свои извинения. Точных цифр на данный момент нет. Спасательная операция продолжается, и данные меняются. Прошу СМИ не распространять и не комментировать эту информацию. Это чрезвычайно деликатная тема. От молчания сейчас напрямую зависит безопасность людей и то, удастся ли довести процесс до конца. Официальные данные сообщим после его завершения», – написал Корецкий в Telegram-канале.

527 жителей Олешек возвращаются в Украину через территорию Беларуси — Корецкий.

Гуманитарная миссия в Олешках: подготовлено 25 автобусов для оказания помощи и эвакуации гражданских лиц.

Во временно оккупированных Олешках Херсонской области завершили разминирование определенных маршрутов и подготовку гуманитарного конвоя к отправке, сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Перед этим делегация с участием представителей Украины, США и России прибыла в место, откуда планируется доставлять гуманитарную помощь в Олешки.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец согласился добраться до временно оккупированных Олешек в Херсонской области через территорию России, поскольку другого безопасного маршрута для гуманитарной миссии пока нет. В Офисе омбудсмена пояснили, что путь через линию фронта опасен, а переправа через реку невозможна из-за минирования.

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