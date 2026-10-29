В МИД рассказали о состоянии украинского экипажа подвергшегося нападению судна CONTSHIP JET

Четверо граждан Украины, входившие в состав экипажа контейнеровоза CONTSHIP JET, подвергшегося атаке беспилотников в Чёрном море и затонувшего у побережья Болгарии, прошли медицинское обследование и чувствуют себя хорошо.

Все члены экипажа были оперативно эвакуированы. В настоящее время агент судовладельца решает все вопросы, связанные с их пребыванием на территории Болгарии, а дело находится под особым контролем посольства Украины.

Контейнеровоз CONTSHIP JET подвергся атаке надводного беспилотника в 12:00 28 октября, всего было зафиксировано три попадания. Сразу после первого удара три корабля ВМС были направлены к месту инцидента для спасения экипажа. Кто именно запустил беспилотники, пока неизвестно.

Судно направлялось в румынский порт Констанца и затонуло вблизи болгарского побережья. На борту находились 18 членов экипажа — 14 граждан Филиппин и четверо граждан Украины, которых успешно спасли и доставили в болгарский порт Варна.

Источник: Укринформ.

В Чёрном море, в пределах исключительной экономической зоны Болгарии, три беспилотника атаковали контейнеровоз CONTSHIP JET, ходивший под флагом Либерии. Всех членов экипажа удалось спасти.

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