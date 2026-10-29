Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało o stanie ukraińskiej załogi zaatakowanego statku CONTSHIP JET

Czterech obywateli Ukrainy, którzy znajdowali się wśród członków załogi kontenerowca CONTSHIP JET, który został zaatakowany przez drony na Morzu Czarnym i zatonął w pobliżu wybrzeża Bułgarii, przeszło badania lekarskie i czuje się dobrze.

Wszyscy członkowie załogi zostali szybko ewakuowani. Obecnie agent armatora zajmuje się wszystkimi sprawami związanymi z ich pobytem na terytorium Bułgarii, a sprawa znajduje się pod szczególną kontrolą ambasady Ukrainy.

Kontenerowiec CONTSHIP JET został zaatakowany przez drona nadwodnego o godz. 12:00 28 października; odnotowano łącznie trzy trafienia. Natychmiast po pierwszym uderzeniu trzy okręty marynarki wojennej zostały wysłane na miejsce zdarzenia w celu ratowania załogi. Nie wiadomo jeszcze, kto dokładnie wystrzelił drony.

Statek płynął do rumuńskiego portu Konstanca i zatonął w pobliżu bułgarskiego wybrzeża. Na pokładzie znajdowało się 18 członków załogi — 14 obywateli Filipin i czterech obywateli Ukrainy, których udało się uratować i przetransportować do bułgarskiego portu Warna.

Źródło: Ukrinform.

Na Morzu Czarnym, w granicach wyłącznej strefy ekonomicznej Bułgarii, trzy drony zaatakowały kontenerowiec CONTSHIP JET pływający pod banderą Liberii. Udało się uratować wszystkich członków załogi.

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