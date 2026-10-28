W obwodzie żytomierskim zaniedbaną fabrykę sprzedano za 37,2 mln hrywien

„Zakład Produktów Spożywczych im. Czerwonenskiego” w obwodzie żytomierskim, który nie działał od siedmiu lat, został sprzedany na aukcji za 31 mln hrywien bez VAT. W trakcie licytacji cena wzrosła 9,1-krotnie w porównaniu z ceną wywoławczą, a po doliczeniu podatku nabywca musi zapłacić 37,2 mln hrywien.

W skład kompleksu majątkowego przedsiębiorstwa państwowego w miejscowości Czerwone wchodzi 50 obiektów nieruchomościowych – budynków i budowli, 37 pojazdów oraz inne mienie ruchome.

W bilansie przedsiębiorstwa znajdują się również dwie działki o łącznej powierzchni ponad 54 ha, przekazane do stałego użytkowania. Jednocześnie w skład kompleksu wchodzą obiekty, które nie podlegają prywatyzacji, w szczególności schron przeciwradiacyjny. Na terenie znajduje się również niedokończona hala produkcyjna koncentratów spożywczych.

W licytacji, która odbyła się 27 października, wzięło udział trzech uczestników. Zwycięzca ma obowiązek uiścić oferowaną kwotę w ciągu 20 dni roboczych od dnia sporządzenia protokołu aukcji. Po całkowitej zapłacie strony zawrą umowę kupna-sprzedaży. Prawo własności przejdzie na nabywcę po podpisaniu aktu odbioru i przekazania.

Ponadto nowy właściciel musi spełnić warunki prywatyzacji, w szczególności spłacić zaległości przedsiębiorstwa w zakresie wynagrodzeń oraz zobowiązań wobec budżetu.

Poinformowała o tym służba prasowa Funduszu Majątku Państwowego.

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