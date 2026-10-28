Korecki wyjaśnił, na co zostanie przeznaczone 1,2 mld euro pomocy od Holandii

Rząd Holandii ogłosił przyznanie Ukrainie nowego pakietu pomocy cywilnej i gospodarczej o wartości 1,2 mld euro, przeznaczonego na lata 2027–2029. Informację tę przekazał 28 października premier Ukrainy Serhij Korecki po spotkaniu z ministrem handlu zagranicznego i współpracy na rzecz rozwoju Niderlandów, Schurdem Schurdsmą.

Przyznane środki zostaną przeznaczone na odbudowę i fizyczną ochronę infrastruktury krytycznej, w szczególności systemów zaopatrzenia w energię i wodę, dostaw sprzętu rezerwowego i części zamiennych, a także na wsparcie sektora prywatnego.

Podczas rozmów strony omówiły rozszerzenie inwestycji holenderskiego biznesu w ukraiński sektor rolniczy, branżę IT oraz produkcję sprzętu energetycznego, a także uruchomienie mechanizmu ubezpieczenia od ryzyka wojennego. Ponadto Ministerstwo Gospodarki Ukrainy oraz odpowiedni departament w Holandii przygotowują podpisanie deklaracji o pogłębieniu współpracy przemysłowej i rozwoju „Przemysłowego Ramstein”.

Źródło: Rada Ministrów Ukrainy.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył z wizytą do Holandii. Planuje tam spotkać się z premierem Robem Jettenem, przedstawicielami ukraińskiego i holenderskiego biznesu, a także z królem Willem-Aleksandrem. Wśród głównych tematów rozmów znajdą się: współpraca w dziedzinie obronności i gospodarki, wzmocnienie ukraińskiej obrony przeciwlotniczej oraz dalsze wsparcie dla Ukrainy.

Holandia udzieli Ukrainie dodatkowej pomocy wojskowej w wysokości 500 mln euro. Nowy pakiet obejmie w szczególności środki obrony przeciwlotniczej oraz drony służące do ochrony przed rosyjskimi atakami z powietrza. Ogłosił to premier Holandii Rob Jetten podczas wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

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