科雷茨基透露了荷兰提供的12亿欧元援助将流向何处

荷兰政府宣布向乌克兰提供一笔总额为12亿欧元的新一轮民用和经济援助，该援助计划覆盖2027年至2029年。 乌克兰总理谢尔盖·科雷茨基10月28日与荷兰外贸与发展合作部长舒尔德·舒尔德斯莫会晤后，通报了这一消息。

这笔资金将用于关键基础设施的恢复和物理防护，特别是能源和供水系统，以及备用设备和备件的供应，同时还将用于支持私营部门。

在会谈中，双方讨论了扩大荷兰企业对乌克兰农业、信息技术及能源设备制造领域的投资，以及启动战争风险保险机制等事宜。 此外，乌克兰经济部与荷兰相关主管部门正筹备签署一份关于深化工业合作及建设“工业拉姆施泰因”的宣言。

来源：乌克兰内阁。

乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基抵达荷兰进行访问。他计划在当地会见总理罗布·耶滕、乌克兰和荷兰商界代表，以及威廉-亚历山大国王。 谈判的主要议题包括国防与经济合作、加强乌克兰防空能力以及对乌克兰的进一步支持。

荷兰将向乌克兰提供5亿欧元的额外军事援助。这一新援助方案将包括防空装备和无人机，用于抵御俄罗斯的空袭。 荷兰首相罗布·耶滕在与乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基的联合记者会上宣布了这一消息。

荷兰国防部长将俄罗斯称为“敌人”，而非仅仅是“侵略者”。

荷兰将协助乌克兰提升F-16战机的作战效能，以击落喷气式无人机。

荷兰将协助乌克兰维护F-16战斗机。

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