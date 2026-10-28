乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基将被授予威廉·洛伊施纳勋章——这是德国黑森州授予的最高荣誉。 该奖项旨在表彰他在抵御俄罗斯侵略、捍卫乌克兰主权和民主制度以及维护欧洲价值观方面所发挥的作用。

“乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基被视为当代杰出的国际政治家之一。 他为维护乌克兰领土完整、自由、民主，以及推动乌克兰融入以欧盟基本原则和价值观为基础的政治体系所作的不懈努力，使他远在欧洲之外也成为了抗击军事侵略的象征”， ——黑森州州长鲍里斯·莱茵如是说。

他强调，该奖项不仅授予乌克兰总统，也授予全体乌克兰人民。“同时，这一奖项也授予全体乌克兰人民——在总统的领导下，他们虽沦为俄罗斯违反国际法、发动的残酷侵略战争的受害者， 近五年来，他们不仅在捍卫本国的主权和公民的生命，也在捍卫欧洲以及我们的欧洲价值观”，——该州政府首脑强调道。

莱茵指出，在俄罗斯全面入侵开始后，泽连斯基展现出了非凡的勇气，他留在基辅并从那里组织了军事抵抗。据他介绍，这有助于在紧急情况下维护乌克兰的国家领导层和民族团结。

黑森州总理还高度评价了乌克兰总统为捍卫国际法、民主、自由和人权所作出的外交努力。

“黑森州坚定地站在乌克兰一边。我们的声援体现了我们共同的信念：一个国家的未来不能由军事力量来决定。 向弗拉基米尔·泽连斯基授予威廉·洛伊施纳勋章，正是我们向世人传递的信号：民主自决、欧洲团结以及捍卫自由至关重要，”莱茵表示。

据通报称，威廉·洛伊施纳勋章的颁发仪式传统上于12月1日——黑森州宪法日——举行。不过，向泽连斯基授勋的具体日期和形式尚未公布。

黑森州政府办公厅于周三通报了这一消息。

图片、视频：泽连斯基获颁立陶宛最高荣誉。

视频：泽连斯基获颁波兰最高荣誉。

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