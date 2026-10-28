Zelenski otrzyma najwyższe odznaczenie niemieckiego kraju związkowego Hesji

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zostanie odznaczony medalem Wilhelma Loishnera — najwyższym odznaczeniem kraju związkowego Hesji w Niemczech. Odznaczenie to przyznano mu za rolę, jaką odegrał w przeciwdziałaniu rosyjskiej agresji, obronie suwerenności Ukrainy i jej demokratycznego ustroju, a także w obronie wartości europejskich.

„Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski jest uważany za jednego z wybitnych współczesnych polityków międzynarodowych. Jego niestrudzone wysiłki na rzecz integralności terytorialnej Ukrainy, wolności, demokracji oraz integracji Ukrainy z systemem politycznym opartym na fundamentalnych zasadach i wartościach Unii Europejskiej uczyniły go, daleko poza granicami Europy, symbolem walki z agresją wojskową” – oświadczył premier Hesji Boris Rhein.

Podkreślił, że nagroda ta jest przeznaczona nie tylko dla prezydenta Ukrainy, ale także dla całego narodu ukraińskiego. „Jednocześnie nagroda ta jest przeznaczona dla całego narodu ukraińskiego, który pod jego przywództwem, padając ofiarą brutalnej, agresywnej wojny rosyjskiej, naruszającej prawo międzynarodowe, już od prawie pięciu lat broni nie tylko suwerenności swojego kraju i życia swoich obywateli, ale także Europy i naszych europejskich wartości” – podkreślił szef rządu krajowego.

Rein zauważył, że po rozpoczęciu pełnej inwazji rosyjskiej Zełenski wykazał się wyjątkową odwagą, pozostając w Kijowie i organizując stamtąd opór zbrojny. Według niego pomogło to zachować kierownictwo państwowe i jedność Ukrainy w nadzwyczajnych okolicznościach.

Premier Hesji wysoko ocenił również wysiłki dyplomatyczne prezydenta Ukrainy, mające na celu ochronę prawa międzynarodowego, demokracji, wolności i praw człowieka.

„Hesja stoi po stronie Ukrainy. Nasza solidarność jest wyrazem wspólnego przekonania, że przyszłości kraju nie można determinować siłą militarną. Wręczając medal Wilhelma Loischnera Wołodymyrowi Zełenskiemu, wysyłamy sygnał o znaczeniu demokratycznego samostanowienia, europejskiej solidarności i ochrony wolności” – oświadczył Rhein.

Jak podano w komunikacie, wręczenie medalu Wilhelma Loishnera tradycyjnie odbywa się 1 grudnia, w Dzień Konstytucji Hesji. Jednocześnie nie ogłoszono jeszcze konkretnej daty ani formy uroczystości wręczenia odznaczenia Zełenskiemu.

Informację tę podała w środę Kancelaria Państwowa Hesji.

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