Rząd nakazuje budowę schronów: czy przedsiębiorstwa poradzą sobie z nowymi przepisami

Do 4 grudnia 2026 r. ukraińskie przedsiębiorstwa muszą dostosować się do nowych zasad funkcjonowania w obliczu zagrożeń z powietrza. Firmy, które nie dysponują schronami, będą musiały znaleźć sposób na ochronę personelu i gości.

Dla dużych przedsiębiorstw oznacza to dodatkowe inwestycje w bezpieczeństwo i działalność operacyjną. Część firm poszła już o krok dalej: finansuje obronę przeciwlotniczą i utrzymuje własne grupy ochrony przed dronami.

Jednocześnie nowe wymagania mogą „zdusić” małe firmy, które balansują na granicy rentowności z powodu przerw w dostawach prądu i astronomicznych kosztów generatorów. Dotyczy to przede wszystkim sektora usług, małych kawiarni, restauracji i sklepów.

UA.News opowiada, w jaki sposób duże i małe przedsiębiorstwa przygotowują się do spełnienia nowych wymogów bezpieczeństwa rządu; dlaczego inwestycje w schrony stopniowo stają się taką samą koniecznością, jak rezerwowe źródła zasilania; oraz co o dodatkowych środkach bezpieczeństwa mówią przedstawiciele dużych i małych przedsiębiorstw?



Nowe przepisy: co się zmieni dla biznesu



4 grudnia 2026 r. upływa trzymiesięczny okres przejściowy dla firm i przedsiębiorstw na wyposażenie schronów przeciwbombowych w celu ochrony pracowników i gości. Wymogi te zostały wprowadzone rozporządzeniem rządowym nr 1092 i dotyczą wszystkich podmiotów gospodarczych, niezależnie od formy własności. Chodzi o zakłady produkcyjne, centra handlowo-rozrywkowe, pojedyncze sklepy, lokale gastronomiczne, biura oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą zatrudniające pracowników.

Aby móc kontynuować działalność w zwykłym trybie przy żółtym poziomie zagrożenia, przedsiębiorstwa muszą wyposażyć się w konstrukcje ochronne, schrony lub specjalne „bezpieczne przestrzenie” wewnątrz budynków, które są w stanie zapewnić ochronę przed falą uderzeniową.

Przedsiębiorstwa, które nie dysponują schronem, mają kilka możliwości: dostosować już istniejące pomieszczenie, wygospodarować bezpieczną przestrzeń lub zapewnić dostęp do innej konstrukcji ochronnej zgodnej z wymogami normatywnymi. Warto zauważyć, że pomieszczenie bez okien lub piwnica nie będą automatycznie uznawane za pełnoprawne schronienie. Bezpieczna strefa musi spełniać kryteria techniczne dotyczące ochrony przed skutkami wybuchu. W tym celu konieczne są odpowiednie obliczenia inżynieryjne.

Pracodawcy są również zobowiązani do umieszczenia przy wejściach lub na fasadach tablic informacyjnych o obecności lub braku schronu, ustalenia jasnej procedury postępowania w przypadku alarmu oraz zapewnienia powiadomienia personelu i gości o zagrożeniu.

Jeśli do 4 grudnia 2026 r. przedsiębiorstwo nie zapewni niezbędnych warunków ochrony ludzi, praca podczas żółtego poziomu alarmu powietrznego będzie musiała zostać wstrzymana. W miarę możliwości pracowników można przenieść na pracę zdalną.

Jednocześnie w przypadku czerwonego poziomu zagrożenia, oznaczającego atak rakietowy lub rakietowo-dronowy, praca musi zostać wstrzymana.

Kto już buduje schrony: doświadczenia Rozetki i stacji

benzynowych

Duże ukraińskie firmy zaczęły inwestować w schrony na długo przed pojawieniem się rozporządzenia nr 1092. Najaktywniej budują je operatorzy logistyczni, przedsiębiorstwa przemysłowe, sieci stacji benzynowych, supermarketów i centrów handlowych. Szczególnie w regionach, do których docierają rosyjskie pociski balistyczne, a alarmy powietrzne trwają niemal nieprzerwanie.

Kapsuły



ochronne z żelaza i betonu umieszcza się bezpośrednio przy stanowiskach pracy, aby skrócić czas ewakuacji. Jednym z przykładów jest schron dla 600 osób, zainstalowany w magazynie dystrybucyjnym firmy Rozetka w Browarach. W sierpniu 2026 roku obiekt ten uratował życie 92 pracownikom firmy podczas ostrzału trzema rakietami balistycznymi.



W firmie poinformowano, że pierwsze tego typu schronisko w Browarach zbudowano już w marcu 2022 roku. W tamtym czasie od magazynu do linii frontu dzieliły zaledwie trzy kilometry. Schronisko spełnia wszystkie normy i standardy, zaktualizowane od czasów radzieckich. Sam obiekt składa się z kontenerów zakopanych pod ziemią, przykrytych drewnianą konstrukcją i nasypem.



Na stacjach benzynowych zaczęto również masowo montować konstrukcje ochronne — gabiony oraz mobilne schrony żelbetowe, przeznaczone dla około 100 osób. Jako pierwsze takie zabezpieczenia zainstalowano na stacjach benzynowych w regionach przyfrontowych. Wraz z nasileniem ataków dronami rakietowymi obiekty tego typu stają się powszechne również w obwodzie kijowskim. Mogą w nich schronić się nie tylko pracownicy lub klienci stacji benzynowych, ale także kierowcy i lokalni mieszkańcy.

Jeśli

chodzi o kosztorys takich środków bezpieczeństwa, to wyposażenie lub montaż gotowego modułowego schronu betonowego kosztuje przedsiębiorców od 800 tys. do 1,5 mln hrywien. Duże, kapitałowe schrony przeciwbombowe dla zakładów produkcyjnych lub centrów logistycznych kosztują przedsiębiorców około 60 mln hrywien.

Duże przedsiębiorstwa przechodzą od schronów do własnej obrony

przeciwlotniczej

Duże ukraińskie firmy prowadzące produkcję na dużą skalę i posiadające rozbudowane łańcuchy logistyczne są zmuszone inwestować nie tylko w schrony, ale także we własne zespoły strażackie i sprzęt, a nawet w obronę przeciwlotniczą. Dla dużego biznesu bezpieczeństwo staje się częścią zarządzania operacyjnego, a nie tylko dodatkową pozycją w kosztach.

Już w listopadzie 2025 roku rząd zatwierdził realizację pilotażowego projektu wzmocnienia obrony przeciwlotniczej poprzez zaangażowanie przedsiębiorstw, niezależnie od formy własności, w tworzenie prywatnych mobilnych grup obrony przeciwlotniczej. Do projektu dołączyło już prawie 100 przedsiębiorstw i utworzono około 50 mobilnych grup, które działają pod kierownictwem dowództwa Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy.



W marcu 2026 roku rząd zezwolił jednostkom wojskowym, na mocy odpowiednich decyzji, na tymczasowe przekazywanie przedsiębiorstwom poszczególnych środków obrony przeciwlotniczej oraz amunicji. Firmy uzyskały również możliwość zakupu dozwolonych rodzajów uzbrojenia na własny koszt. Do ochrony przestrzeni powietrznej dołączyli operatorzy infrastruktury krytycznej oraz przedsiębiorstwa państwowe i prywatne z różnych regionów: z obwodów kijowskiego, charkowskiego, odeskiego, poltawskiego i zakarpackiego.

Współwłaściciel grupy spółek Nova, do której należy „Nova Poshta”, Wiaczesław Klimow poinformował, że firma zrealizowała projekt prywatnej obrony przeciwlotniczej, na koncie której ma już zestrzelenie rosyjskich dronów uderzeniowych typu Shahed. Klimow nie podał liczby zestrzelonych rosyjskich dronów, ale podkreślił, że projekt należy dalej rozwijać.

„Należy kontynuować działania związane z prywatną obroną przeciwlotniczą. Jesteśmy jedną z nielicznych firm, które zrealizowały ten projekt. Nie chcę ujawniać wam liczb, ale mamy na koncie zestrzelenie „Shahedów”… Z całą pewnością twierdzę, że prywatny właściciel powinien wkraczać w te obszary, które przed wojną z jakiegoś powodu uważano za monopol państwa” – jest przekonany Klimow.

Jednak nie wszystkie przedsiębiorstwa, które zapoznały się z modelem prywatnej obrony przeciwlotniczej i ewentualnym udziałem w projekcie, uważają go za skuteczny. Firma farmaceutyczna „Darnica” uważa tworzenie prywatnych systemów obrony przeciwlotniczej za nieskuteczne. Dyrektor Rady Dyrektorów firmy Kateryna Zagorij wyjaśniła, że głównym problemem jest szybka zmiana charakteru zagrożeń. Ponadto za finansowanie dodatkowych środków bezpieczeństwa będzie musiał zapłacić końcowy konsument produktów.

„Stworzenie prywatnego systemu ochrony. Dogłębnie przeanalizowaliśmy tę kwestię i byliśmy o krok od przygotowania gotowego rozwiązania. Zrezygnowaliśmy jednak z tego pomysłu i obecnie rozumiemy, że: ponieważ co 3–4 miesiące zmienia się kontekst zagrożeń, po prostu zabraknie nam pieniędzy – nie kupicie leków 10 razy droższych tylko dlatego, że za każdym razem będziemy dokupować nowe środki ochrony osobistej. Cały czas analizujemy tę kwestię, ale nie wydajemy na to pieniędzy” — powiedziała dyrektorka.

Zagoriowa zauważyła, że Darnica uważa za bardziej efektywne „dokończenie budowy schronów niż inwestowanie w systemy obrony przeciwlotniczej”.

Małe i średnie przedsiębiorstwa: państwo przerzuca swoje obowiązki

Najbardziej dotkliwie nowe przepisy odczuli przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw, którzy fizycznie nie dysponują zasobami na wyposażenie schronów. Są to przede wszystkim kawiarnie, restauracje, sklepy, salony fryzjerskie i inne placówki sektora usługowego. W regionach, gdzie nie ustają alarmy powietrzne, bez własnego schronu placówki tracą możliwość normalnego funkcjonowania, utrzymania personelu i płacenia podatków.

Nic dziwnego, że nowe wymagania rządu wywołały oburzenie w mediach społecznościowych. Większość użytkowników podkreślała, że państwo chce zbudować schrony kosztem przedsiębiorców.



Dla branży restauracyjnej sytuacja związana z schronami jest szczególnie trudna. W przeciwieństwie do biur, gdzie część pracowników można przenieść na pracę zdalną, kawiarnie i restauracje są fizycznie związane z konkretnym lokalem. Lokal nie może zdalnie obsługiwać gości w sali, a wstrzymanie pracy kuchni podczas alarmu stanowi dodatkowe obciążenie finansowe.



Szczególnie narażone są małe kawiarnie w zabytkowych budynkach, na parterach budynków mieszkalnych lub w wynajmowanych lokalach bez piwnic. Problem polega również na tym, że przedsiębiorca nie zawsze ma prawo samodzielnie zmieniać konstrukcję budynku lub przeprowadzać zakrojoną na szeroką skalę przebudowę.

Producenci mobilnych konstrukcji ochronnych mają już kolejki na około pół roku, a koszt zamówień znacznie wzrósł – niemal trzykrotnie. W ten sposób państwo ustanowiło obowiązkowe wymagania, ale nie wszyscy będą w stanie spełnić je w wyznaczonym terminie, nawet dysponując odpowiednimi środkami finansowymi.



Olga Nasonowa: Przedsiębiorcy nie tylko są oburzeni, ale wręcz ogarnia ich panika i rozpacz

Restauracje i kawiarnie w Kijowie, podobnie jak w innych ukraińskich miastach, nie są gotowe do wykonania rozporządzenia rządu dotyczącego schronów. Co najmniej połowa lokali z pewnością nie jest gotowa. Problem leży w lokalizacji lokali. Komuś się poszczęściło, a komuś nie – mówi Olga Nasonowa, dyrektorka centrum analitycznego „Restauracje Ukrainy” oraz współzałożycielka Narodowego Stowarzyszenia Restauratorów Ukrainy (NRAU).

„Na przykład w Kijowie około 15% restauracji, kawiarni i barów znajduje się w piwnicach, które można uznać za względnie bezpieczne. Są one gotowe do wykonania rozporządzenia rządu. Jednocześnie sytuacja różni się w zależności od miasta. Na przykład w Odessie lokali w piwnicach jest ogólnie bardzo mało. W Kijowie jest ich więcej. Zazwyczaj są to puby lub bary. Niektóre z nich uzyskały już nawet oficjalny status schronu. W szczególności znam co najmniej jeden taki lokal — „Bar Wiedźmy Lysa Hora”, który znajduje się w głębokiej piwnicy.

Istnieje też inna kategoria lokali, które mają szczęście pod względem lokalizacji. Mogą one znajdować się w pobliżu stacji metra, centrów biznesowych z oficjalnymi schronami lub innych obiektów ochronnych. Takie lokale mogą czuć się stosunkowo bezpiecznie. Jeśli w pobliżu znajduje się prywatne schronisko, na przykład w centrum biznesowym, teoretycznie można zawrzeć umowę o jego użytkowaniu. Jeśli w pobliżu znajduje się stacja metra, można ją wskazać jako najbliższe dostępne schronisko.

Jednak co najmniej połowa rynku restauracyjnego nie ma tyle szczęścia. Lokale te znajdują się w miejscach, gdzie w pobliżu w ogóle nie ma dostępnych schronów.Czasami schrony formalnie istnieją, ale znajdują się na terenie szkół, do których dostęp osób postronnych jest ograniczony, lub w prywatnych budynkach mieszkalnych. W praktyce goście restauracji nie mogą z nich skorzystać. Takie lokale nie dysponują również własnymi schronami.

Według moich przybliżonych szacunków co najmniej połowa lokali gastronomicznych jest dziś zmuszona szukać rozwiązań, aby dostosować się do rozporządzenia. To znaczy nie cały rynek, ale jego znaczna część” — mówi Olga Nasonowa.

Ważne jest, aby zrozumieć, że problemy branży restauracyjnej zaczęły się nasilać jeszcze przed pojawieniem się nowego rozporządzenia. Fala sprzedaży lokali i ogłoszeń o tymczasowym zawieszeniu działalności rozpoczęła się wcześniej — podkreśla ekspertka ds. branży restauracyjnej:

„Już w sierpniu zaczęłam śledzić liczbę restauracji i kawiarni wystawionych na sprzedaż. Tylko w Kijowie naliczyłam około 500 takich obiektów. To bardzo duża liczba. Oznacza to, że są one przynoszące straty. W naszych ukraińskich realiach rentowne lokale się nie sprzedaje.

Straty mogą być zresztą różne — od stosunkowo niewielkich po krytyczne. Część tych lokali już została zamknięta. Tylko niewielka liczba znalazła nowych właścicieli i kontynuowała działalność. Niektóre wciąż poszukują nabywców, mając nadzieję na odzyskanie przynajmniej części pieniędzy zainwestowanych w biznes.

We wrześniu, kiedy zaczęto aktywnie dyskutować o ciężkiej zimie, coraz częściej słyszałam od restauratorów, że nie chcą ponownie popadać w straty. Dlatego rozważają scenariusz tymczasowego zamknięcia przed miesiącami zimowymi. Rozmowy te miały miejsce jeszcze przed wydaniem rozporządzenia o schronieniu.

Wśród przyczyn znalazły się wzrost cen paliwa oraz wzrost kosztów eksploatacji generatorów. Jeśli restauracja jest zmuszona do pracy na generatorze przez ponad pięć–sześć godzin dziennie, to w wielu przypadkach prowadzenie działalności w ogóle nie ma sensu. Koszty paliwa i autonomicznego zasilania mogą przewyższać zysk, jaki lokal mógłby osiągnąć w ciągu dnia.

Na przykład restauracja z dużą kuchnią może wydawać na paliwo do potężnego generatora około 10 tysięcy hrywien dziennie. Jednocześnie jej dzienny zysk może wynosić mniej więcej tyle samo.

Właśnie dlatego jeszcze przed wydaniem rozporządzenia w sprawie schronienia restauratorzy zaczęli rozważać możliwość tymczasowego zawieszenia działalności na okres zimowy. Już we wrześniu zaczęły się bowiem przerwy w dostawach prądu. Dlatego dla wielu tymczasowe zamknięcie do wiosny jest sposobem na przetrwanie. Szczególnie zastanawiają się nad tym sieci restauracyjne, w tym te odnoszące spore sukcesy. Obliczyły one, że personel można tymczasowo przenieść do innych lokali, a produkty i zapasy towarów – rozdzielić między restauracje należące do sieci. A ten lokal zostanie zamrożony, przy zachowaniu jedynie minimalnych kosztów operacyjnych niezbędnych do jego utrzymania. W ten sposób można utrzymać działalność do wiosny.

Początkowo wielokrotnie słyszałam o takich planach od restauratorów w prywatnych rozmowach. Z czasem zaczęłam dostrzegać posty w mediach społecznościowych: „Do zobaczenia w kwietniu”, „Do zobaczenia wiosną”. Kiedy takich postów było już pięć, dziesięć i więcej, zrozumiałam, że to już trend. I jest to — całkiem rozsądne.

A potem, jak „wisienka na torcie”, pojawiło się rozporządzenie rządu dotyczące schronów. Wywołało ono oburzenie wśród przedsiębiorców. Restauracje już teraz borykają się z przerwami w dostawach prądu, wzrostem cen paliwa i produktów spożywczych oraz innymi kosztami operacyjnymi. A teraz do wszystkich tych problemów doszły jeszcze nowe wymagania dotyczące zapewnienia schronów. Wywołało to ogromne oburzenie wśród przedsiębiorców, i to nie tylko w branży restauracyjnej. I to nie jest tylko oburzenie, to wręcz panika i rozpacz. W niektórych przypadkach spełnienie tych wymagań jest bowiem niemożliwe — schronów po prostu nie ma.

Po opublikowaniu wpisu na temat nowych wymogów otrzymałam wiele komentarzy od przedsiębiorców z różnych branż. Zdałam sobie sprawę, że dla niektórych z nich sytuacja jest praktycznie beznadziejna. Wyobraźmy sobie restaurację położoną przy trasie samochodowej. Najbliższe schronienie może znajdować się 20 kilometrów dalej. W pobliżu nie ma żadnej konstrukcji ochronnej. Albo stację benzynową z kawiarnią, gdzie sytuacja jest podobna. Co mają zrobić właściciele takich obiektów?

Nawet budowa najprostszego, oddzielnego schronu może kosztować około 100–140 tysięcy dolarów. Ponadto trzeba go zainstalować, wykonać prace ziemne i poświęcić czas na jego wyposażenie. Jest to dość długotrwały proces, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. Dla małych przedsiębiorstw takie wydatki mogą być po prostu nie do udźwignięcia.

W rzeczywistości z tym problemem boryka się ogromna liczba przedsiębiorców – od restauracji i kawiarni po salony fryzjerskie, placówki medyczne i inne podmioty z sektora małej przedsiębiorczości. Główne pytanie brzmi: co zrobić, jeśli w pobliżu fizycznie nie ma schronu? Jak zapewnić bezpieczeństwo pracowników i gości, dokąd kierować ludzi podczas alarmu powietrznego i jak kontynuować pracę? Czyli więcej pytań niż odpowiedzi”.

Czytaj nas na