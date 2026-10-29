到2026年12月4日，乌克兰企业必须适应在面临空中威胁时的新运营规则。没有防空掩体的公司将不得不设法保护员工和访客。

对于大型企业而言，这意味着需要对安全和运营活动进行额外投资。部分企业已采取更进一步的措施：资助防空系统并组建自己的反无人机防护小组。

与此同时，新规定可能会“扼杀”那些因停电和发电机高昂成本而勉强维持盈利的小微企业。这首先涉及服务业、小型咖啡馆、餐厅和商店。

UA.News将为您解读：大中小企业如何为落实政府的新安全要求做准备；为何对防空掩体的投资正逐渐成为与备用电源同样必要的措施；以及大中小企业代表对这些额外安全措施有何看法？



新规：企业

将面临哪些变化

2026年12月4日，企业为保护员工和访客而建设防空洞的三个月过渡期将结束。 这些要求由政府第1092号决议颁布，适用于所有经济实体，无论其所有制形式如何。这包括生产型企业、商贸中心、独立商店、餐饮场所、办公场所以及雇有员工的个体工商户。

为了在“黄色”威胁级别下继续照常运营，企业必须在建筑物内部设置防护设施、避难所或专门的“安全区域”，以抵御爆炸冲击波。

对于没有避难所的企业，有几种选择：改造现有场所、设置安全区域，或确保能够进入符合规范要求的其他防护设施。 值得注意的是，无窗房间或地下室不会自动被视为合格的避难所。安全区域必须符合抵御爆炸影响的技术标准，这需要进行相应的工程计算。

雇主还必须在入口或建筑立面张贴关于是否设有避难所的信息告示牌，制定明确的警报期间行动规程，并确保向员工和访客发布威胁预警。

如果企业在2026年12月4日前未能提供必要的人员防护条件，则在黄色空袭警报级别期间必须暂停工作。在条件允许的情况下，可安排员工转为远程办公。

同时，在红色威胁级别（即导弹或导弹-无人机袭击）下，必须停止运营。

哪些企业已开始建设防空掩体：Rozetka和加油

站的经验

早在第1092号决议出台之前，乌克兰的大型企业就已经开始投资建设防护设施。 其中，物流运营商、工业企业、加油站连锁、超市及购物中心正在最积极地建设这些设施。特别是在俄罗斯弹道导弹射程覆盖的地区，以及空袭警报几乎持续不断的地区。

这些由钢铁和混凝土制成的



防护舱直接设置在工作场所附近，以缩短疏散时间。其中一个典型案例是位于布罗瓦里（Brovary）的Rozetka公司分拨仓库内，一座可容纳600人的避难所。 2026年8月，当该设施遭遇三枚弹道导弹袭击时，成功挽救了92名公司员工的生命。



该公司表示，布罗瓦尔市首个此类避难所早在2022年3月就已建成。当时，仓库距离前线仅三公里。该避难所符合自苏联时期以来更新后的所有规范和标准。 该设施由埋入地下的集装箱组成，顶部覆盖着木板并用土方回填。



加油站也开始大规模搭建防护设施——石笼和可移动的钢筋混凝土掩体，每处可容纳约100人。前线地区的加油站最先安装了此类防护设施。 随着火箭无人机袭击的加剧，此类设施在基辅州也变得司空见惯。不仅加油站的工作人员和顾客，司机及当地居民也能在其中寻求庇护。



关于此类安全措施的预算，对于企业主而言，建造或安装现成的模块化混凝土掩体，费用在80万至150万格里夫纳之间。 用于生产设施或物流枢纽的大型永久性防空洞，企业需投入约6000万格里夫纳。

大型企业正从避难所转向自建防空

系统

拥有大规模生产和长物流链的乌克兰大型企业，不仅被迫投资防空掩体，还必须投资于自有消防队和设备，甚至包括防空系统。 对于大型企业而言，安全已成为运营管理的一部分，而不仅仅是一项额外开支。

早在2025年11月，政府就批准实施了一项试点项目，旨在通过动员各类所有制企业组建私营机动防空分队，从而加强防空能力。 目前已有近100家企业加入该项目，并组建了约50支机动分队，这些分队在乌克兰武装部队空军司令部的指挥下开展行动。



2026年3月，政府批准军事单位根据相关决定，暂时向企业移交部分防空装备和弹药。企业还获得了自费采购获准类别的武器装备的权限。 来自基辅、哈尔科夫、敖德萨、波尔塔瓦和扎卡尔帕蒂亚等各地区的关键基础设施运营商、国有及私营企业也加入了保卫领空的行列。

“Nova”集团（旗下包括“Nova Post”）的联合所有人维亚切斯拉夫·克利莫夫表示，该公司已实施了一项民间防空项目，该项目已成功击落过俄罗斯的“Shahed”型攻击无人机。 克里莫夫虽未透露击落俄方无人机的具体数量，但强调该项目需要进一步发展。

“必须继续推进与民间防空相关的行动。我们是少数几家已实施该项目的公司之一。 我不愿向你们透露具体数字，但我们确实击落了‘沙赫德’……我确信，私营企业应当进入那些在战争前因某种原因被视为国家垄断的领域，”克利莫夫坚信道。

然而，并非所有研究过私营防空系统模式并考虑参与该项目的企业都认为其行之有效。制药公司“达尔尼察”认为建立私营防空系统效果不佳。 该公司董事会主席卡捷琳娜·扎戈里解释说，主要问题在于威胁形势变化迅速。此外，额外安全措施的资金将不得不由产品的最终消费者承担。

“关于建立私营药品安全保障体系。我们曾深入研究过这一问题，距离制定出最终方案仅一步之遥。但我们最终放弃了这一构想，现在我们认识到： 鉴于威胁形势每3至4个月就会发生变化，我们根本无法负担相关费用——毕竟，您不可能购买价格高出10倍的药品，而我们却不得不每次都购买新的防空系统。 “我们一直在研究这个问题，但不会在这方面投入资金，”这位主任说道。

扎戈里指出，达尔尼察区认为“扩建避难所比投资防空系统”更为有效。

中小企业：国家将责任转嫁

新规给中小企业的代表们带来了最沉重的打击，因为他们实际上没有资源来建造防空掩体。这首先包括咖啡馆、餐厅、商店、理发店及其他服务业场所。 在空袭警报频发的地区，如果没有自己的避难所，这些场所将无法正常运营，无法留住员工，也无法缴纳税款。

难怪政府的新规定在社交媒体上引发了强烈不满。大多数网友强调，政府实际上是想让企业来承担建造防空掩体的责任。



对于餐饮业而言，防空洞问题尤为棘手。与办公室不同——办公室可将部分员工转为远程办公——咖啡馆或餐厅在物理上与特定场所紧密相连。 餐厅无法远程为堂食顾客提供服务，而警报响起时暂停厨房运作，则会带来额外的财务负担。

位于历史建筑内、住宅楼一楼或没有地下室的租赁场所的小型咖啡馆

尤其脆弱。 问题还在于，经营者并不总是拥有自行更改建筑结构或进行大规模翻新的权利。

移动式防护设施制造商的订单排期已长达约半年，且订单成本大幅上涨——几乎翻了三倍。因此，尽管国家制定了强制性要求，但即使有资金，也并非所有人都能按时完成。



奥尔加·纳索诺娃：企业主们不仅感到愤慨，甚至已陷入恐慌和绝望

基辅的餐厅和咖啡馆，与乌克兰其他城市一样，尚未做好执行政府关于防空掩体的决议的准备。至少有一半的场所肯定还没准备好。 问题在于这些场所的地理位置。乌克兰“餐厅”分析中心主任、乌克兰国家餐饮协会（NRAU）联合创始人奥尔加·纳索诺娃表示，有人运气好，有人则不然。

“例如，在基辅，约15%的餐厅、咖啡馆和酒吧位于地下室，这些场所可以被视为相对安全的。它们已做好执行政府决议的准备。但不同城市的具体情况各不相同。 例如，在敖德萨，位于地下室的场所数量极少。 而在基辅，此类场所则更多。通常是酒馆或酒吧。其中一些甚至已经获得了官方避难所的认证。具体来说，我至少知道一家这样的场所——“莉萨戈拉女巫酒吧”，它位于一个深地下室中。

还有一类场所因地理位置优越而较为幸运。它们可能位于地铁站、设有官方避难所的商务中心或其他防护设施附近。这类场所可以相对安心。 如果附近有私人避难所，例如位于商务中心内，理论上可以签订使用协议。如果附近有地铁站，则可将其标记为最近的可用避难所。

但至少有一半的餐饮市场没有这么幸运。这些场所所在的位置附近根本没有可用的防护设施。有时虽然名义上存在避难所，但它们位于学校内（校外人员进入受限）或私人住宅中。实际上，餐厅顾客无法使用这些设施。此类场所也没有自己的避难所。

“据我粗略估算，目前至少有一半的餐饮场所被迫寻找解决方案以遵守该法令。也就是说，虽然不是整个市场，但占了相当大一部分，”奥尔加·纳索诺娃说道。

需要明确的是，餐饮业的问题早在新法令出台前就已经开始加剧。餐饮业专家强调，餐饮场所出售潮以及暂停营业的通知早在之前就已出现：

“早在8月，我就开始追踪挂牌出售的餐厅和咖啡馆数量。仅在基辅，我就统计到约500家此类场所。这个数字非常庞大。这意味着它们都是亏损的。 在乌克兰的现实情况下，盈利的餐饮场所是不会被出售的。

而且亏损程度各不相同——从相对较小到危及生存不等。其中部分餐饮场所已经关门。只有少数几家找到了新东家并继续营业。有些至今仍在寻找买家，希望能收回至少部分投入到业务中的资金。

九月，当人们开始热议严冬来临之际，我越来越频繁地听到餐饮业者表示，他们不愿再次陷入亏损。因此，他们正在考虑在冬季来临前暂时停业的方案。 这些讨论早在关于“避难”的决议出台之前就已经开始了。” position="

原因包括燃油价格上涨以及发电机运行成本增加。如果餐厅每天被迫使用发电机超过五到六个小时，那么在许多情况下，经营就完全没有意义了。 燃油和独立供电的成本可能超过该餐厅一天能赚取的利润。

例如，一家拥有大型厨房的餐厅，每天为大功率发电机消耗的燃油费用可能高达约1万格里夫纳。与此同时，其日利润可能也仅为这一数额。

正因如此，早在关于避难的法令出台之前，餐饮业者就开始讨论冬季期间暂时停业的可能性。因为早在9月，停电就已开始。因此，对许多人来说，暂时停业直至春季是生存的一种方式。 连锁餐厅，尤其是那些相当成功的连锁餐厅，对此尤为关注。他们计算过，可以将员工暂时调往其他分店，将食材和剩余商品在连锁餐厅之间重新分配。 而这家门店则将进入停业状态，仅保留维持运营所需的最低运营成本。这样一来，就能将业务维持到春季。

起初，我在私下交谈中多次听餐饮业者提及此类计划。 后来，我开始在社交媒体上注意到这样的消息：“四月见”、“春天见”。当这类消息达到五条、十条甚至更多时，我意识到这已经成了一种趋势。而且，这完全是合情合理的。

随后，如同‘锦上添花’一般，政府发布了关于避难所的决议。这引发了商界的强烈不满。 餐厅已经深受停电、燃油和食品价格上涨以及其他运营成本的困扰。而现在，在所有这些问题之上，又增加了关于提供避难所的新要求。这在企业家群体中引发了巨大的愤慨，而且不仅限于餐饮行业。 这不仅仅是愤慨，甚至已经演变成了恐慌和绝望。毕竟在某些情况下，这些要求根本无法落实——物理上根本没有避难场所。“ position="

在我发布关于新要求的帖子后，收到了来自各行各业企业家的许多评论。我意识到，对其中一些人来说，这种局面几乎是走投无路的。 试想一家位于高速公路旁的餐厅。最近的避难所可能在20公里外，附近没有任何防护设施。又或者是一家附带咖啡厅的加油站，情况也大同小异。这些场所的业主该怎么办？

即使建造最简单的独立防空洞，成本也可能高达约10万至14万美元。此外，还需要进行安装、土方工程，并花费时间进行内部装修。这是一个相当漫长的过程，尤其是在秋冬季节。 对于小微企业而言，这样的开支可能根本难以承受。

实际上，从餐厅、咖啡馆到美发店、医疗机构及其他各类小微企业，大量经营者都面临着这一难题。 核心问题是：如果附近根本没有避难所，该怎么办？如何确保员工和顾客的安全？空袭警报响起时该将人们疏散到哪里？又该如何维持正常运营？也就是说，问题远多于答案。」

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