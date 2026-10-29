К 4 декабря 2026 года украинский бизнес должен адаптироваться к новым правилам работы в условиях воздушных угроз. Компаниям, не имеющим укрытий, придётся найти способ защитить персонал и посетителей.

Для крупных предприятий — это дополнительные инвестиции в безопасность и операционную деятельность. Часть компаний уже пошла дальше: финансирует противовоздушную оборону и содержит собственные группы защиты от дронов.

В то же время новые требования могут «задушить» малый бизнес, который балансирует на грани рентабельности из-за отключений электроэнергии и заоблачных расходов на генераторы. Прежде всего это касается сферы услуг, небольших кофеен, ресторанов и магазинов.

UA.News рассказывает, как крупные и малые предприятия готовятся к выполнению новых требований правительства в области безопасности; почему инвестиции в укрытия постепенно становятся такой же необходимостью, как резервное электропитание; и что о дополнительных мерах безопасности говорят представители крупного и малого бизнеса?



Новые правила: что изменится для бизнеса



4 декабря 2026 года для компаний и предприятий заканчивается трехмесячный переходный период на обустройство бомбоубежищ для защиты сотрудников и посетителей. Требования введены постановлением правительства № 1092 и распространяются на всех субъектов хозяйствования независимо от формы собственности. Речь идет о производственных предприятиях, ТРЦ, отдельных магазинах, заведениях общественного питания, офисах и индивидуальных предпринимателях с наемными работниками.

Чтобы продолжать работу в привычном режиме при «жёлтом» уровне угрозы, предприятия должны оборудовать защитные сооружения, укрытия или специальные «безопасные зоны» внутри зданий, способные защитить от взрывной волны.

У предприятий, не имеющих укрытия, есть несколько вариантов: приспособить уже имеющееся помещение, обустроить безопасное пространство или обеспечить доступ к другому защитному сооружению с соблюдением нормативных требований. Стоит отметить, что комната без окон или подвальный этаж не будут автоматически считаться полноценным укрытием. Безопасное пространство должно соответствовать техническим критериям защиты от последствий взрыва. Для этого необходимы соответствующие инженерные расчеты.

Работодатели также обязаны разместить на входах или фасадах информационные таблички о наличии или отсутствии укрытия, установить четкий порядок действий во время тревоги и обеспечить оповещение персонала и посетителей об угрозе.

Если до 4 декабря 2026 года бизнес не обеспечит необходимые условия защиты людей, работу во время желтого уровня воздушной тревоги придется приостанавливать. По возможности сотрудников можно переводить на удаленную работу.

В то же время при красном уровне угрозы, означающем ракетную или ракетно-дроновую атаку, работа должна быть остановлена.

Кто уже строит укрытия: опыт Rozetka и АЗС



Крупные украинские компании начали инвестировать в защитные сооружения задолго до появления постановления № 1092. Наиболее активно их возводят логистические операторы, промышленные предприятия, сети автозаправок, супермаркетов и ТРЦ. Особенно в регионах, куда долетают российские ракеты, а воздушные тревоги продолжаются почти непрерывно.





Защитные капсулы из железа и бетона размещают непосредственно возле рабочих мест, чтобы сократить время эвакуации. Один из примеров — укрытие на 600 человек, установленное на распределительном складе компании «Розетка» в Броварах. В августе 2026 года этот объект спас жизни 92 сотрудникам компании во время обстрела тремя баллистическими ракетами.



В компании сообщили, что первое такое укрытие в Броварах построили ещё в марте 2022 года. На тот момент от склада до линии соприкосновения было всего три километра. Укрытие соответствует всем нормам и стандартам, обновлённым со времён Советского Союза. Сам объект состоит из зарытых под землю контейнеров, перекрытых сверху деревом и насыпью.



На автозаправочных станциях также начали массово обустраивать защитные конструкции — габионы и мобильные железобетонные укрытия, рассчитанные примерно на 100 человек. Первыми такую защиту устанавливали на АЗС в прифронтовых областях. После усиления атак реактивными дронами такие объекты становятся привычными и для Киевской области. В них могут укрываться не только персонал или посетители заправок, но и водители, и местные жители.



Что касается сметы таких мер безопасности, то обустройство или установка готового модульного бетонного укрытия обходится предпринимателям от 800 тыс. до 1,5 млн грн. Крупные капитальные бомбоубежища для производств или логистических хабов обходятся бизнесу примерно в 60 млн грн.

Крупный бизнес переходит от укрытий к собственной ПВО



Крупные украинские компании с масштабным производством и длинными логистическими цепочками вынуждены инвестировать не только в укрытия, но и в собственные пожарные команды и оборудование, и даже в противовоздушную оборону. Для крупного бизнеса безопасность становится частью операционного управления, а не просто дополнительной статьёй расходов.

Ещё в ноябре 2025 года правительство одобрило реализацию экспериментального проекта по усилению противовоздушной обороны путём привлечения предприятий независимо от формы собственности для формирования частных мобильных групп ПВО. К проекту уже присоединились почти 100 предприятий, и создано около 50 мобильных групп, действующих под руководством командования Воздушных сил ВСУ.



В марте 2026 года правительство разрешило воинским частям на основании соответствующих решений временно передавать предприятиям отдельные средства ПВО и боеприпасы. Компании также получили возможность закупать разрешенные виды вооружения за свой счет. К защите неба присоединились операторы критической инфраструктуры, государственные и частные предприятия различных регионов: Киевской, Харьковской, Одесской, Полтавской и Закарпатской областей.

Совладелец группы компаний Nova, в которую входит «Новая почта», Вячеслав Климов сообщил, что компания реализовала проект частной ПВО, на счету которой уже есть сбитые российские ударные дроны типа Shahed. Климов не назвал количество сбитых российских беспилотников, но подчеркнул, что проект нужно развивать дальше.

«Нужно продолжать действия, связанные с частной ПВО. Мы — одна из немногих компаний, которые реализовали этот проект. Я не хочу раскрывать вам цифры, но у нас есть сбитые «шахеды»… Я уверенно говорю о том, что частный владелец должен приходить в те сферы, которые до войны почему-то считались монополией государства», — убежден Климов.

Однако не все предприятия, изучившие модель частной ПВО и возможное участие в проекте, считают её действенной. Фармацевтическая компания «Дарница» считает неэффективным создание частных систем ПВО. Директор Совета директоров компании Екатерина Загорий пояснила, что главной проблемой является быстрая смена угроз. К тому же за финансирование дополнительных мер безопасности придется платить конечному потребителю продукции.

«Создание частной системы ППО. Мы глубоко изучили этот вопрос и были в шаге от того, чтобы подготовить это решение. Мы отказались от этой идеи, и сейчас понимаем следующее: в связи с тем, что каждые 3–4 месяца меняется контекст угроз, нам просто не хватит никаких денег — вы не купите лекарства, которые в 10 раз дороже, потому что мы каждый раз будем докупать новую систему ПВО. Мы постоянно изучаем этот вопрос, но не тратим на это деньги», — рассказала директор.

Загорий отметила, что Дарница считает более эффективным «достраивать укрытия, чем вкладываться в ПВО».

Малый и средний бизнес: государство перекладывает свои обязанности

Более всего новые правила затронули представителей малого и среднего бизнеса, у которых физически нет ресурсов на обустройство укрытий. Это, прежде всего, кафе, рестораны, магазины, парикмахерские и другие заведения сферы услуг. В регионах, где воздушные тревоги не утихают, без собственного укрытия заведения теряют возможность нормально работать, удерживать персонал и платить налоги.

Неудивительно, что новые требования правительства вызвали возмущение в соцсетях. В основном пользователи подчеркивали, что государство хочет построить укрытия за счет бизнеса.



Для ресторанного бизнеса ситуация с укрытиями особенно сложная. В отличие от офисов, где часть сотрудников можно перевести на удаленную работу, кафе или рестораны физически привязаны к конкретному помещению. Заведение не может дистанционно обслуживать гостей в зале, а остановка работы кухни во время тревоги — дополнительное финансовое бремя.



Особенно уязвимы небольшие кафе в исторических зданиях, на первых этажах жилых домов или в арендованных помещениях без подвалов. Проблема заключается ещё и в том, что предприниматель не всегда имеет право самостоятельно изменять конструкцию здания или проводить масштабную реконструкцию.

У производителей мобильных защитных сооружений уже есть очереди примерно на полгода, а стоимость заказов существенно выросла — почти втрое. Таким образом, государство установило обязательные требования, но выполнить их в установленный срок даже при наличии денег смогут не все.



Ольга Насонова: У предпринимателей не просто возмущение, это даже паника и отчаяние

Рестораны и кафе Киева, как и в других украинских городах, не готовы выполнять постановление правительства об укрытиях. По крайней мере, половина заведений точно не готова. Проблема в расположении заведений. Кому-то повезло, а кому-то — нет, говорит Ольга Насонова, директор аналитического центра «Рестораны Украины» и соучредительница Национальной ресторанной ассоциации Украины (NRAU).

«Например, в Киеве примерно 15 % ресторанов, кафе и баров расположены в подвальных помещениях, которые можно считать условно безопасными. Они готовы к выполнению постановления правительства. В то же время ситуация различается в зависимости от города. Например, в Одессе заведений в подвальных помещениях вообще минимум. В Киеве таких заведений больше. Обычно это пабы или бары. Некоторые из них уже даже получили официальный статус укрытия. В частности, мне известно как минимум одно такое заведение — «Ведьма-бар Лиса Гора», расположенное в глубоком подвале.

Есть и другая категория заведений, которым повезло с расположением. Они могут находиться рядом со станциями метро, бизнес-центрами с официальными укрытиями или другими защитными сооружениями. Такие заведения могут чувствовать себя относительно спокойно. Если рядом расположено частное укрытие, например, в бизнес-центре, теоретически можно заключить договор о его использовании. Если неподалеку есть станция метро, можно обозначить её как ближайшее доступное укрытие.

Но по крайней мере половине ресторанного рынка так не повезло. Эти заведения расположены в местах, где поблизости вообще нет доступных защитных сооружений.Иногда укрытия формально существуют, но расположены на территории школ, куда доступ посторонним ограничен, или в частных жилых домах. Фактически, воспользоваться ими посетители ресторанов не могут. Собственных укрытий в таких заведениях также нет.

По моим приблизительным оценкам, как минимум половина ресторанных заведений сегодня вынуждена искать решения, чтобы выполнить постановление. То есть не весь рынок, но значительная его часть», — рассказывает Ольга Насонова.

Важно понимать, что проблемы ресторанного бизнеса начали обостряться ещё до появления нового постановления. Волна продаж заведений и сообщений о временном прекращении работы началась раньше, отмечает эксперт по ресторанному бизнесу:

«Еще в августе я начала отслеживать количество ресторанов и кафе, выставленных на продажу. Только в Киеве насчитала около 500 таких объектов. Это очень большое количество. Это означает, что они — убыточны. В наших украинских реалиях прибыльные заведения не продают.

Причем убытки могут быть разными — от сравнительно небольших до критических. Часть этих заведений уже закрылась. Лишь небольшое количество нашло новых владельцев и продолжило работу. Некоторые до сих пор ищут покупателей, надеясь вернуть хотя бы часть вложенных в бизнес денег.

В сентябре, когда начали активно обсуждать суровую зиму, я всё чаще слышала от рестораторов, что они не хотят снова впадать в убытки. Поэтому рассматривают сценарий временного закрытия перед зимними месяцами. Эти разговоры велись ещё до постановления об укрытии.

Среди причин были подорожание топлива и рост расходов на работу генераторов. Если ресторан вынужден работать на генераторе более пяти-шести часов в день, то во многих случаях работать вообще нет смысла. Расходы на топливо и автономное электроснабжение могут превышать прибыль, которую заведение могло бы заработать за день.

Например, ресторан с большой кухней может тратить на топливо для мощного генератора около 10 тысяч гривен в день. В то же время его дневная прибыль может составлять примерно такую же сумму.

Именно поэтому ещё до появления постановления об укрытии рестораторы начали обсуждать возможность временного прекращения работы на зимний период. Ведь уже в сентябре начались отключения электричества. Поэтому для многих временное закрытие до весны — это способ выжить. Особенно над этим задумываются ресторанные сети, в том числе и довольно успешные. Они подсчитали, что персонал можно временно перевести в другие заведения, а продукты и остатки товаров — перераспределить между ресторанами сети. А это заведение законсервируют, оставив лишь минимальные операционные расходы, необходимые для его содержания. Таким образом, можно сохранить бизнес до весны.

Сначала я неоднократно слышала о таких планах от рестораторов в частных беседах. Впоследствии начала замечать сообщения в социальных сетях: «Увидимся в апреле», «До встречи весной». Когда таких сообщений стало пять, десять и больше, я поняла, что это уже тенденция. И она — вполне разумная.

А потом, как «вишенка на торте», появилось постановление правительства об укрытиях. Оно вызвало возмущение у бизнеса. Рестораны и так страдают от отключений электроэнергии, подорожания топлива и продуктов, других операционных расходов. А теперь ко всем этим проблемам добавились ещё и новые требования по обеспечению укрытиями. Это вызвало огромное возмущение среди предпринимателей, причём не только в ресторанной отрасли. И это не просто возмущение, это даже паника и отчаяние. Ведь в некоторых случаях выполнить эти требования невозможно — укрытий физически нет.

После того как я опубликовала пост о новых требованиях, получила много комментариев от предпринимателей из разных отраслей. И поняла, что для некоторых из них ситуация практически безвыходная. Представим себе ресторан, расположенный рядом с автомобильной трассой. Ближайшее укрытие может находиться в 20 километрах. Рядом нет ни одного защитного сооружения. Или автозаправочную станцию с кафе, где ситуация аналогична. Что должны делать владельцы таких объектов?

Даже обустройство самого простого отдельного укрытия может стоить примерно 100–140 тысяч долларов. Кроме того, его нужно установить, выполнить земляные работы, потратить время на обустройство. Это довольно длительный процесс, особенно в осенне-зимний период. Для малого бизнеса такие расходы могут оказаться просто непосильными.

На самом деле с этой проблемой столкнулось огромное количество предпринимателей — от ресторанов и кафе до парикмахерских, медицинских учреждений и других представителей малого бизнеса. Главный вопрос: что делать, если поблизости физически нет укрытия? Как обеспечить безопасность работников и посетителей, куда направлять людей во время воздушной тревоги и как продолжать работать? То есть вопросов больше, чем ответов».

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