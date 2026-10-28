Зеленского наградят высшей наградой немецкой земли Гессен

Президент Украины Владимир Зеленский будет награжден медалью Вильгельма Лойшнера — высшей наградой федеральной земли Гессен в Германии. Награда присуждается за его роль в противодействии российской агрессии, защите украинского суверенитета и демократического строя, а также отстаивании европейских ценностей.

«Президент Украины Владимир Зеленский считается одним из выдающихся международных политических деятелей современности. Его неустанные усилия во имя территориальной целостности Украины, свободы, демократии и интеграции Украины в политическую систему, основанную на принципах и ценностях Европейского Союза, сделали его далеко за пределами Европы символом борьбы против военной агрессии», — заявил премьер-министр Гессена Борис Райн.

Он подчеркнул, что награда адресована не только украинскому президенту, но и всему народу Украины. «В то же время эта награда предназначена всему украинскому народу, который под его руководством, став жертвой жестокой российской агрессивной войны, нарушающей международное право, уже почти пять лет защищает не только суверенитет своей страны и жизнь своих граждан, но и Европу и наши европейские ценности», — подчеркнул глава правительства земли.

Райн отметил, что после начала полномасштабного российского вторжения Зеленский проявил исключительное мужество, оставшись в Киеве и организовав оттуда военное сопротивление. По его словам, это помогло сохранить государственное руководство и единство Украины в чрезвычайных обстоятельствах.

Премьер-министр Гессена также высоко оценил дипломатические усилия украинского президента, направленные на защиту международного права, демократии, свободы и прав человека.

«Гессен стоит на стороне Украины. Наша солидарность является выражением общей убежденности в том, что будущее страны нельзя определять военной силой. Вручая медаль Вильгельма Лойшнера Владимиру Зеленскому, мы подаем сигнал о важности демократического самоопределения, европейской солидарности и защиты свободы», — заявил Райн.

Как отмечается в сообщении, вручение медали Вильгельма Лойшнера традиционно происходит 1 декабря, в День конституции Гессена. В то же время конкретная дата и формат награждения Зеленского пока не объявлены.

Об этом сообщила в среду государственная канцелярия Гессена.

Фото, видео: Зеленскому вручили высшую награду Литвы.

Видео: Зеленскому вручили высшую награду Польши.

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